El durísimo testimonio póstumo de Aless Lequio: "Tengo cáncer, pero lo peor de todo, tengo miedo"

Se ha publicado El chico de las Musarañas, el libro póstumo de Aless Lequio, hijo de Ana Obregón, quien falleció hace tres años a causa de un cáncer. El libro, que ya está a la venta en las librerías de toda España, relata la experiencia de Aless como enfermo de cáncer y su lucha contra la enfermedad, complementado con reflexiones de la veterana presentadora.

El libro es una recopilación de los escritos y anotaciones que Aless realizó durante su enfermedad, de apenas veinte páginas, junto con algunas cartas que escribió a su pareja y a su familia. En él, se puede ver el proceso de su enfermedad y la forma en la que Aless afrontó su situación. Además, el libro cuenta con algunos apuntes y comentarios de Ana Obregón, quien ha querido añadir su punto de vista y su dolor por la pérdida de su hijo.

"Reconozco esos dolores, es como si creciera algo dentro de mí. Algo que empuja desde dentro hacia fuera, removiéndome los interiores. Suele presentarse en oleajes de dolor a altas horas de la madrugada y dura dos o tres horas hasta que consigo conciliar el sueño. Durante el día, aprieta pero no ahoga. A veces, hasta puedo sentirlo al sentarme. El problema es que llevo sin dormir bien desde hace un mes y sin pegar ojo desde hace una semana. Hay que encontrarle remedio a esto ya", inicia Aless, explicando con todo lujo de detalles cómo fueron los primeros meses diagnosticado de cáncer.

En cuanto a la reacción de sus padres ante al enfermedad, Aless asegura en el libro que "mi padre, formalmente conocido como don Ernesto, mantuvo una relación breve pero llena de acontecimientos con doña Aitana, poniendo fin a la misma tras conocer a otra mujer menos agraciada transcurridos los doce meses de comenzar la vida en pareja. Desde entonces, don Ernesto y doña Aitana, galán italiano y musa española, son mejores amigos y forman un tándem perfecto para lidiar con los asuntos referentes a mi persona".

La publicación de este libro es solo el último capítulo en el negocio que ha surgido en torno a la muerte de Aless Lequio. Hace unas semanas, Ana Obregón presumía de la llegada de su nieta, fruto de la gestación subrogada con el esperma de Aless.

"Tengo cáncer, pero lo peor de todo, tengo miedo", inicia Aless en uno de los fragmentos más emocionantes del libro, pues dedica una carta a su pareja, a la que considera el amor de su vida. "La muerte no es más que una transición. Podría compararse a la preparación del cuerpo humano que precede un parto. Hablo de sensaciones inquietantemente tranquilizadoras y lúcidas, sensaciones que te dejan inmóvil, y si quieres, te lanzan fuera del cuerpo, y cuando me refiero a fuera del cuerpo, me refiero a que sales del cuerpo literalmente y dejas de ver, simplemente percibes sin saber muy bien cómo ni por qué, pero percibes algo, algo superior. Todavía quedaba la última batalla, la batalla de mi vida, pero creo que el cuerpo es sabio y te prepara para todo, incluso la muerte. Es lo más extraño que he sentido en mi vida".

En este fragmento, como en el resto del libro, Ana Obregón se ha tomado la licencia de añadir algunos apuntes y reflexiones. Ante las palabras de Lequio a su amada, confesando el temor que le producía la enfermedad, la presentadora ha añadido un doloroso "te estabas preparando para la muerte, y yo no lo sabía, perdóname".