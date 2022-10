Isaac Lobo se entera de que ha sido padre por Instagram: Lucía da a luz sin avisarle

Alegría absoluta para Lucía Sánchez. La participante de la tercera temporada de La Isla de las Tentaciones ha dado a luz de su primer hijo, que comparte junto a Isaac Torres, conocido popularmente como Lobo, concursante de la misma edición del programa de Telecinco. Lucía, que viajó a la isla junto a Manuel, empezó una relación con Isaac pocos meses después de la grabación del programa. Pese a ello, se separaron al poco tiempo, pero algo les iba a unir para siempre: una hija en común en camino.

Ahora, Lucía ha dado a luz en solitario a Mía. Por no avisar, no ha avisado ni al padre de la pequeña. "Chicos, gracias por los mensajes, Lucia está en el hospital, gracias por decírmelo. En teoría habíamos quedado que me tenía que llamar cuando pasara, pero no me ha llamado, ni me ha enviado ningún mensaje ni nada", ha espetado en shock Isaac a través de su perfil de Instagram. "Gracias por decírmelo vosotros, mañana por la mañana cogeré un tren a Cádiz, pero vaya, que si no llega a ser por vosotros ni me entero. Qué triste", ha añadido.

En otro story, el catalán se ha mostrado muy emocionado junto a su familia. "Estamos muy contentos, ya mismo bajamos a Cádiz para verla. Estamos todos muy contentos", ha afirmado el abuelo de la pequeña. Si algo demuestra esta dejadez comunicativa es que la relación entre Isaac y Lucía no es del todo buena. Así lo aseguró el propio Lobo hace unas semanas.