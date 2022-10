Sale a la luz el mayor secreto de una de las parejas de 'La Isla de las Tentaciones'

Se aproxima la máxima revolución a La Isla de las Tentaciones. Este jueves, una pareja dirá adiós para siempre a la experiencia de Telecinco. En su lugar, un nuevo dúo accederá a las villas para poner a prueba su relación sentimental. Por el momento, conocemos la identidad de la nueva pareja. Se llaman Cristian y Ana y tienen la pretensión de cambiarlo todo en la isla. Su entrada va a suponer un gran giro para la quinta temporada del programa, que está cosechando buenos datos de audiencia.

Cristian y Ana llevan dos años y medio juntos, así que se les puede considerar una pareja consolidada. Pese a su estabilidad emocional, la pareja quiere poner a prueba su amor. Al parecer, los celos les están matando y quieren conseguir ponerles punto y final, fortaleciendo sus lazos y siendo más seguros de ellos mismos. Lo que la audiencia no sabe es que guardan un enorme secreto.

En El debate de las Tentaciones, emitido en la noche del lunes en Cuatro, Sandra Barneda ha mostrado las primeras imágenes de la pareja en el programa. Este contenido exclusivo ha levantado ampollas entre los presentes en el plató, pues el contenido del vídeo es de lo más revelador. Tras darles la bienvenida a la playa, Barneda les hacía un pequeño cuestionario para conocerles mejor.

A Cristian y Ana se les ve nerviosos, así lo aseguran ellos mismos. Ana asegura que “Yo soy muy desconfiada y uno de los motivos por los que entro es porque no confío en él”. Por su parte, Cristian afirma que “es por todo lo que sabe de mí, por alguna infidelidad que he tenido con alguna pareja”.

La sorpresa saltaba cuando Cristian confesaba que cuando se conocieron él estaba casado. “La conocí y al poquito me divorcié”, explicaba orgulloso. En cuanto a su relación actual, Cristian asegura que "Ha tenido subidas y bajadas. Tenemos muy pocas broncas, pero las que tenemos son muy fuertes”. Como suele ser habitual en este tipo de formatos, ambos niegan haberse sido infieles, pero Ana no pone la mano en el fuego por su novio. “Siento mucho por él, vivo con él, tengo unos planes de futuro con él y si me fuera infiel me partiría”, ha sentenciado ella en este avance.