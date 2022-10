El portuense Hugo Paz revoluciona 'La Isla de las Tentaciones': se besa con una pareja

La sangre gaditana ha revolucionado La Isla de las Tentaciones. Hugo Paz, uno de los tentadores VIP de la quinta edición del programa, ha levantado pasiones entre las mujeres emparejadas de la villa. Tras demostrar una evidente atracción con Tania Deniz, pareja de Samuel Chávez, Sandra Barneda ha mostrado unas imágenes del todo comprometidas en El debate de las tentaciones.

Hugo Paz se ha besado con Tania durante casi un minuto de tiempo, una infidelidad clara según los límites marcado por la pareja que completa Samuel. La de Tenerife ha caído en la tentación y se ha abierto a seguir explorando hacia dónde va su relación. "Cada día que pasa me lleva la tentación, cada vez me cuesta más resistirme", explicaba ante las cámaras del programa. "Tú sientes lo mismo que yo, ¿verdad? No soy yo solo. Ese feeling que siento al mirarte...", insistía. "Me gusta cómo te ríes, me gusta cómo me miras. Hay algo por lo que parece que estamos conectados ahora mismo", admitía Hugo con una sonrisa pícara.

Hugo no ha tenido problemas en decir que entre él y Tania "hay algo especial". "Cada vez siento más atracción, siento que me gustas más como persona, siento que me pareces una chica cada vez más increíble", le comentaba a la participante, que aseguraba que "entraba segura, pero mi pareja no. Por eso entramos. Pero...".

"Yo no quiero perder el contacto contigo, obviamente. Salga o no con Samu. Has estado aquí conmigo siempre", confesó la de Tenerife. "Haz lo que tú sientas, lo que tú quieras. No merece la pena que te agobies, de verdad", le tranquilizaba el portuense, asegurando que "me pongo en tu situación y es muy complicado". Tras fundirse en un abrazo, la pareja de amantes se besaron, alargando su contacto físico hasta los 43 segundos. "Te estoy empezando a querer un poquito", le susurró el portuense a Tania en la oreja.