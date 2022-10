Mario estalla en 'La Isla de las Tentaciones': " No quiero una mujer así a mi lado"

La segunda hoguera de La Isla de las Tentaciones traerá cola. El programa de Telecinco ha vuelto a llevar las relaciones de los participantes del reality a otro nivel, haciéndoles saltar por los aires. En El debate de las Tentaciones, Sandra Barneda mostró un adelanto de lo que veremos esta noche (con palomitas muchos de nosotros). En él hemos podido ver los segundos más decisivos de una de las parejas más queridas del público, la formada por Mario y Laura.

El programa pondrá a Mario las imágenes de Laura con su tentador, Adrián. Unas imágenes de lo más subidas de tono, pues Laura ha sido infiel a su pareja con el tercero en discordia. "Ahora mismo, más que la conexión entre Adrián y Laura, es la conexión que he llegado yo a tener con otra chica en la villa, con Valeria”, ha explicado Mario en el avance publicado. “Sinceramente, no veo tanta conexión ni que se atraigan tanto como nos podemos atraer Valeria y yo. Por eso me da miedo que empiece a actuar por quedar por encima de mí”.

Los vídeos que ha visto Mario han sido de lo más determinantes. Una vez iniciada la reproducción, la reacción de Mario ha sido muy notoria. “Qué falsa, qué mala”, espetaba mientras aumentaban los nervios y la tensión en la hoguera. “Justo lo que no quería ver. No quiero a una chica así a mi lado. Yo creo que no se ha reído de mí una persona más en mi vida", ha sentenciado. Habrá que esperar a esta noche para ver las consecuencias de una de las infidelidades de la temporada.

Así es la nueva pareja que entra hoy a la isla

Se aproxima la máxima revolución a La Isla de las Tentaciones. Este jueves, una pareja dirá adiós para siempre a la experiencia de Telecinco. En su lugar, un nuevo dúo accederá a las villas para poner a prueba su relación sentimental. Por el momento, conocemos la identidad de la nueva pareja. Se llaman Cristian y Ana y tienen la pretensión de cambiarlo todo en la isla. Su entrada va a suponer un gran giro para la quinta temporada del programa, que está cosechando buenos datos de audiencia.

Cristian y Ana llevan dos años y medio juntos, así que se les puede considerar una pareja consolidada. Pese a su estabilidad emocional, la pareja quiere poner a prueba su amor. Al parecer, los celos les están matando y quieren conseguir ponerles punto y final, fortaleciendo sus lazos y siendo más seguros de ellos mismos. Lo que la audiencia no sabe es que guardan un enorme secreto, descúbrelo pinchando aquí.