El posible traslado de Educación a Valcárcel en Cádiz no encuentra consenso entre alumnos ni profesores

El traslado de la Facultad de Ciencias de la Educación de la Universidad de Cádiz, del Campus Río San Pedro (Puerto Real) al antiguo Valcárcel en la ciudad de Cádiz, es un tema recurrente desde hace más de una década y objeto de debate cada vez que se habla de la institución académica.

El proyecto ha enfrentado a administraciones como los Ayuntamientos de Cádiz y Puerto Real, ambos con el deseo de que Ciencias de la Educación acabe en sus respectivos territorios, y parece que tampoco encuentra unanimidad entre los candidatos a ocupar el Rectorado, María Mosquera y Casimiro Mantell.

Sin embargo, no es algo que preocupe ni lo más mínimo a los alumnos que estudian alguno de los cuatro títulos de grado que se imparten en la Facultad: Educación Infantil, Educación Primaria, Psicología y Actividades Físicas y del Deporte.

El principal motivo de despreocupación son los tiempos. Saben que “entre que se ponen de acuerdo, se hace un proyecto, la obras y todo lo que hay que liar, cualquiera de los que estamos aquí estudiando ya hemos acabado”, dice uno de los alumnos.

Aún así, todos tienen su opinión al respecto. Haciendo el esfuerzo de imaginarse que la decisión se tome de forma inminente, colocan la balanza encima de la mesa. En líneas generales, del lado de Puerto Real pesa el transporte público, la facilidad para aparcar, el entorno natural y el complejo deportivo. Del lado de Cádiz, tener unas instalaciones más modernas y estudiar en un entorno con más oferta en prácticamente todo. Aún así, las opiniones son tan distintas como lo son las circunstancias personales de cada uno.

Este está siendo el primer curso del Grado en Educación Infantil para María, Lucía y Marta. Acuden a diario desde la provincia de Sevilla al Campus de Puerto Real. Concretamente desde Lebrija, Los Palacios y Dos Hermanas. Para ellas el transporte es fundamental, y aunque trasladar sus estudios a Cádiz ciudad apenas supondría alargar el trayecto en tren poco más de diez minutos, es algo que tienen muy en cuenta por las conexiones.

Hay que recordar que el campus de Puerto Real tiene a pocos metros el apeadero de Renfe, y es un servicio muy valioso (aunque bastante mejorable) para los estudiantes. “Pese a eso, creo que si se hiciese el traslado compensaría tener que hacer un viaje más largo, e incluso nos plantearíamos buscar un piso en Cádiz, pero en Puerto Real no queremos”, dice María. “Lo que pasa es que en Cádiz el piso cuesta el doble”, apunta Marta. “Ya, pero hay más vida que aquí”, replica María, iniciando un debate.

Blanca, alumna de tercer curso del Grado de Educación Primaria, también apuesta por el cambio. Su decisión se basa principalmente en el estado en el que se encuentra la Facultad de Educación en Puerto Real. “Es que esto no está muy bien y tampoco hay muchas cosas. Está todo muy anticuado”, dice la joven. Su compañera, Sandra, coincide en el mal estado de las instalaciones, por eso su apuesta es el arreglo de la actual Facultad. “Es que esto está muy mal. Te vas al Ciencias, al CASEM o a la ESI y es otra cosa, pero esto no está bien. Si la arreglasen me quedaba aquí sin duda porque realmente se está muy bien”, explica la joven que acude a diario en su propio vehículo, que comparte con otros compañeros, y es consciente de que “en Cádiz ya eso no lo podría hacer”.

En la cafetería de la Facultad se toman un descanso un grupo de alumnas de Educación Infantil, y todas apuestan por quedarse en Puerto Real. María (Puerto Real), María del Mar (Conil), Ana (Chiclana) y Nerea (El Puerto). El mensaje de estas estudiantes, que deja ver que es un tema que ya han hablado en muchas ocasiones, es claro. “Aquí estamos bien y, sobre todo, podemos venir en coche compartido y aparcar, pero es verdad que la Facultad necesita muchas mejoras”, dicen. El uso del vehículo privado y compartido es vital para alumnos que llegan de municipios como Conil, en el que las conexiones de transporte público son casi inviables para los estudiantes.

Ramón es de Jerez y estudia Psicología. Recibe clases en el edificio principal de la Facultad de Ciencias de la Educación, y en otros aularios del Campus. “La verdad es que la diferencia con otros edificios es llamativa. Yo aquí estoy bien y no es que me ilusione mucho un cambio, la verdad”.

Muy claro lo tiene Rafa. Él es de Cádiz ciudad y pese a que Valcárcel le quedaría más cerca de casa es un defensor del Campus de Puerto Real. “¿Cómo nos vamos a ir de aquí con eso que tenemos ahí?”, dice el joven señalando el complejo deportivo. Para él y para sus compañeros del Grado de Actividades Físicas y del Deporte es fundamental contar con unas instalaciones deportivas de calidad, y no saben qué encontrarían en Valcárcel en caso de que se trasladasen. “A ver, yo no conozco el proyecto, la verdad. Pero es que seguro que allí no hay sitio para campos de fútbol, un pabellón, piscina, gimnasio… que es lo que tenemos aquí”, piensa el joven.

Esta división de opiniones también se palpa en los trabajadores de la Facultad. Francisco Javier trabaja en el servicio de limpieza. “Esto es depende de a quien le preguntes. A mí personalmente me jodería bastante porque llevo ya más de 20 años trabajando aquí, vivo en Puerto Real y si me mandan a Cádiz me parten la vida, aunque no tendría más remedio que ir, claro”.

En una pausa para el café, tres profesoras de la Facultad hablan del asunto. Comentaban precisamente las entrevistas a los candidatos a Rector que se han publicado en Diario de Cádiz. En el caso de ellas tres son firmes defensoras del traslado. “¿Tú has visto cómo está esto?”, dice una de ellas antes de empezar a enumerar las múltiples deficiencias que, a su entender, tiene la Facultad: “La climatización es un problema que hace que en invierno trabajemos con guantes y en verano haya días en los que nos tenemos que quedar en casa por las altas temperaturas. Hay cortes de luz a diario, hasta el punto de que hemos tenido que comprarnos unos apartitos para no perder la información de nuestros equipos cuando trabajamos. En general, está todo muy mal”, dice una de las profesoras mientras el resto asiente.

“A mi es que me da vergüenza recibir a los alumnos porque la mayoría vienen de institutos que están muchísimo mejor que esto”, dice otra de ellas. “Yo llegue aquí como alumna en la primera promoción y enseguida me quedé como profesional. Llevo aquí más de 30 años y no se ha mejorado nada”, comenta otra de ellas.

Pese a que apuestan por el cambio, saben que hay temas como el aparcamiento que será un problema. Por eso, una de ellas propone una nueva opción. “Yo es que creo que nos deberíamos de trasladar, pero no a Valcárcel sino a la antigua Altadis. Estaríamos en Cádiz, en una zona bien comunidad donde habría posibilidad de crear aparcamiento, y los alumnos de Actividades Físicas tendrían allí el Centro Deportivo Elcano. Creo que es el sitio perfecto”.