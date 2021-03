La reforma eléctrica del colegio del Río sufrirá un nuevo retraso

El inicio de la obra para mejorar el sistema eléctrico del colegio Río San Pedro tendrá un nuevo retraso. El delegado de Educación, Miguel Andreu, se lo ha confirmado este miércoles a una representación de los padres y madres de alumnos del centro, con quienes ha mantenido una reunión tras la protesta que éstos han protagonizado en la puerta de la delegación, junto a otras AMPAS y sindicatos por el recorte de líneas en la educación pública.

El pasado 10 de febrero, el delegado anunció, en una visita al nuevo colegio de Casines de Puerto Real, que las obras para reformar el insuficiente y obsoleto sistema eléctrico del colegio se iniciarían “antes de la Semana Santa”. Aunque la comunidad educativa acogió la noticia con esperanza, mostraron muchas dudas ya que no era la primera vez que se ofrecía una fecha para la reforma que después acababa incumpliéndose. Ahora, la AMPA del centro ha confirmado sus temores después de reunirse con el delegado. “Nos ha contado que se han detectado nuevos problemas en el proyecto, que se tienen que rectificar, otra vez, algunos puntos y que no se va a poder comenzar este mes como había anunciado”, explica Milagros García, presidenta de la AMPA.

El delegado no ha querido esta vez comprometerse a ofrecer una fecha, aunque sí ha mostrado su deseo de que en el mes de abril puedan iniciarse los trabajos. También se ha comprometido con los padres y madres a realizar un seguimiento de cerca de todo el proceso y a mejorar la comunicación entre la delegación y la Asociación.

Mientras tanto, la AMPA anuncia que va a continuar con las protestas, convocando caceroladas cada viernes para que la petición que llevan años realizando no caiga en el olvido, y recabando más apoyos de la sociedad puertorrealeña. En la protesta han contado con el respaldo de la Plataforma vecinal Río San Pedro y algunos concejales del equipo de Gobierno local.

El sistema eléctrico del colegio Río San Pedro, que no se mejora desde su inauguración hace 35 años, “es tan antiguo que a menudo se producen cortes de luz y conatos de incendio por sobrecarga”, dicen los padres y madres. Desde hace meses vienen quejando se del “ninguneo institucional” por las promesas incumplidas por la Consejería de Educación para iniciar las obras de una reforma ya valoradas en 75.000 euros.

Esta situación ha hecho que los escolares hayan tenido que llevar mantas a las clases, ya que no es posible encender los calefactores debido a que los térmicos de seguridad cortan la corriente al no soportar el más mínimo aumento de intensidad en un colegio que tiene “el triste honor de ser el único de Puerto Real que no ha saneado nunca su entramado eléctrico interno”. Ahora, dicen que la situación se agrava a causa de la pandemia, cuyos protocolos obligan al alumnado a recibir las clases con las ventanas abiertas.

A esto se le suma los “no pocos amagos de incendio de enchufes recalentados y quemados por la enorme intensidad eléctrica que soportan, en cuanto se unen en un mismo sector varios aparatos eléctricos tan básicos como ordenadores o ventiladores en fechas de mucho calor. Sólo existe un aparato de aire acondicionado en el colegio”, explican.

Por todo ello, los vecinos del Río y la comunidad educativa del centro aseguran que no van a tolerar ni un solo ejemplo más de “desidia y marginalidad” por parte de las administraciones. “Nuestros niños están abandonados y en riesgo por la inacción de las administraciones incompetentes”, finalizan.