La escuela pública hace ruido contra los recortes de líneas educativas

Bombos, cajas, panderetas, pitos, bocinas, cascabeles… Con una amplia selección de instrumentos protestaba la escuela pública en la mañana de este miércoles ante la Delegación Territorial de Educación contra los recortes de líneas en Educación Secundaria Obligatoria (ESO) para el curso que viene, que en el caso de la capital afecta a los institutos Columela, Cornelio Balbo, Rafael Alberti y San Severiano. El sindicato CGT llevaba la voz cantante de esta concentración convocada por Marea Verde, Flampa de Cádiz y de Puerto Real y la Coordinadora Escuela Pública de Cádiz. Allí se pedía al delegado de Educación, Miguel Andreu, y al responsable de Planificación, Joaquín Mateo, que dieran “la cara”.

Ignacio Casado. delegado de CGT, manifestaba que “no es verdad que exista libre elección porque se cierran unidades, en este caso de Secundaria -porque de Infantil ya no les queda que cerrar- antes de que las familias puedan elegir”. A juicio de Casado “no puede ser que la escuela pública de Cádiz no sea la prioridad de la Delegación Territorial de Educación. Le recordamos a Andreu que es el responsable de la escuela pública y no la puede tener abandonada”. Avisó de que “esto solo es el principio, la próxima vez vendremos desde toda la provincia”.

Con respecto al cierre de unidades CGT se hace muchas preguntas. “¿Está ocurriendo lo mismo en los colegios privados concertados sostenidos con fondos públicos de la zona donde la iglesia Católica es la principal patronal del sector? ¿Se está planteando la Delegación Territorial el cierre de líneas de un centro privado que recibe fondos públicos y que, por ende, también sufre ese descenso de natalidad?”. “¿O estamos ante una clara intención de seguir desviando fondos públicos a entidades privadas y recortando en servicios públicos? ¿No sería más lógico y ético bajar la ratio para mejorar la calidad de la enseñanza? ¿No sería mejor cerrar líneas en centros privados concertados que nacieron con carácter provisional y para descongestionar a la pública?”.

Apoyaron las reivindicaciones la portavoz socialista en el Ayuntamiento de Cádiz, Mara Rodríguez, junto a sus compañeros ediles Óscar Torres y Rosa de la Flor.

Protestas de centros de Puerto Real

Presentes también estuvieron los representantes de dos colegios de Puerto Real. La AMPA ‘Entrevías’ del CEIP Reggio aprovechó para denunciar que Educación le quiere suprimir el próximo curso una unidad de Educación Infantil de tres años y otra de Primero de Primaria. Asimismo, madres y padres del colegio público Río San Pedro pusieron de manifiesto su malestar por esas obras de reforma del sistema eléctrico del centro que llevan esperando desde hace cuatro años. Contaron con el apoyo de la Plataforma Vecinal Río San Pedro.