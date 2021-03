Las familias se rebelan contra el cierre de unidades en el Reggio

La primera protesta pública de la AMPA ‘Entrevías’ se ha celebrado a primera hora de esta mañana en una de las puertas del CEIP Reggio. Una vez que los alumnos entraron en clase a las 09:00 horas, los padres y madres desplegaron pancartas y sacaron carteles contra el cierre de unidades en Infantil y Primaria, y en defensa de la escuela pública. Han contado con el apoyo de la FLAPA (Federación Local de Asociaciones de Madres y Padres), de Marea Verde Puerto Real, y de la Junta de Personal Docente.

Desde hace ya varias semanas la asociación viene denunciando que de cara al próximo curso escolar (2021/2022) la delegación territorial de Educación en Cádiz va a suprimir dos unidades del centro: una de Educación Infantil de tres años y otra de Primero de Primaria.

“Estamos en contra de que se eliminen inicialmente. Nuestro centro es de dos líneas y entendemos que se deben mantener. Otra cosa sería que, a posteriori, si no hay demanda, se acabe suprimiendo, pero los padres deben decidir libremente en qué centros quieren matricular a sus hijos.”, manifestó en la concentración la presidenta de la AMPA, Ana García.

Este año, el centro no puede ofertar ninguna plaza de primero de Primaria, ya que estas serán ocupadas en su totalidad por los escolares que ahora están en Infantil de cinco años. Añade la presidenta de la AMPA que "en el caso de que repitan alumnos se irá acumulando un exceso de ratio".

También piensan en el siguiente curso (2022/2023). En ese momento, entrarían en primero de Primaria los estudiantes que ahora están en Infantil de cuatro años y que son alrededor de 40. Se preguntan si aquellos “sobrantes” tras superar la ratio de 25 alumnos deberán irse a otro colegio porque “una vez que se pierde una línea es muy difícil recuperarla”.

En la protesta de este miércoles, la presidenta de la FLAMPA, Aurora Salvador, lamentó el recorte en un centro “de referencia” para el municipio, que tiene una “calidad educativa más que constatada, siendo el único centro plurilingüe”. Además recordó la inversión que la Junta de Andalucía realizó recientemente en el colegio para eliminar el amianto y otras mejoras.

“Cuando no había colegios públicos es cierto que se necesitaba de los privados, por eso se concertaron. Pero ahora no se entiende con la red pública que existe. Es momento de defender las escuelas públicas y si ha bajado la natalidad hay que bajar también las ratios como vienen defendiendo los profesionales de la Educación”, dijo Salvador. Recordó, por otro lado, el derecho de los padres a la libre elección de centros. “Si me cierran las puertas del único colegio público de la zona centro no se me está dando esa libertad de elección”, añadió.

De “trato discriminatorio a la escuela pública a favor de la concertada” habló en la concentración Ignacio Casado, representante de Marea Verde Puerto Real y delegado sindical de CGT. “No es de recibo que en único colegio público del centro de Puerto Real sea el que sufra los recortes cuando está rodeado de tres centros concertados a los que no se les quieta, algunos de ellos con menor demanda que este”, asegura Casado.

En eso mismo incidió Juan José Ruiz, delegado de la Junta de Personal Docente y delegado del sindicato USTEA, quien recordó que en los últimos años hemos visto el desmantelamiento de centros que eran de tres líneas, que se quedaron en dos, luego en una e incluso ha llegado a desaparecer, mientras que los conciertos con la enseñanza privada/concertada siguen blindados”.

Este miércoles, los padres y madres mantuvieron un encuentro con las entidades que les están apoyando para planificar nuevas acciones. Por el momento, lamentan que no Planificación de Educación ni la delegación territorial haya respondido a los escritos que han enviado.