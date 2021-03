Peligran líneas de la ESO en institutos de la capital para el próximo curso

La historia se repite y la enseñanza pública vuelve a alertar en este proceso de escolarización recién comenzado sobre nuevos recortes de líneas para el curso 2021-2022. En las últimas fechas al menos cuatro institutos de la capital han conocido a través de la Delegación Territorial de Educación que podrían perder unidades en la ESO (Educación Secundaria Obligatoria). Desde la Delegación se insiste en que de momento se trata solo de una planificación, y que en función de las solicitudes y del número de alumnos repetidores se ajustarán las líneas. Pero lo cierto es que en estos centros ha saltado la alarma viendo peligrar unidades. El descenso de la natalidad vuelve a ser, una vez más, enemigo de la escuela pública.

En el caso del IES Columela la planificación de la Delegación plantea suprimir de una de las dos líneas tanto en segundo como en tercero de la ESO. El caso es que en primero, con dos líneas, no llegan a 30 los alumnos en el curso actual. Lo mismo ocurre con el segundo curso. Recuperaría la línea de tercero según el número de repetidores de este curso y de los alumnos que promocionen de segundo. Las perspectivas de llegada de alumnos a 1º no son halagüeñas puesto que el Columela tenía dos centros adscritos, Campo del Sur y la Institución Provincial Gaditana (IPG), y este último colegio ya no existe. Además, la mayoría de alumnos que estudiaban 5º en la IPG se matricularon en 6º en el Reyes Católicos y ahora quieren pasar al Drago para continuar con el programa de bilingüismo en francés.

También asigna Educación solo una línea de 3º al IES San Severiano, cuando hasta este curso tenía dos. En este caso, el centro no entiende este recorte cuando cuenta con 42 alumnos entre los dos cursos, de los que la mayoría va a promocionar a tercero. La ratio no permitiría tan elevado número de escolares en una sola clase.

En el caso del IES Cornelio Balbo, que tiene cuatro líneas por cada uno de los cuatro cursos de la ESO, perdería una en 1º, otra en 2º y otra en 3º. El sindicato CGT apuntaba hace unos días que ante la demanda de mantener las cuatro unidades actuales en 1º y 2º para una estimación de 106 y de 97 alumnos respectivamente, “la Delegación las reduce a tres en ambos casos, mientras que en 4º de ESO adjudica tres unidades para 101 alumnos”. A juicio de CGT “de mantener la Delegación este recorte, en los tres cursos se incumpliría la ratio legal, siendo 30 alumnos por aula el número máximo, y se produciría una situación de masificación en las aulas que afectaría tanto al alumnado ya matriculado en el instituto como al procedente de sexto de primaria de los tres colegios públicos adscritos: CEIP Josefina Pascual, el CEIP Carlos III y el CEIP Celestino Mutis”.

Por su parte, el IES Rafael Alberti perdería una de las dos líneas de 1º de la ESO que mantiene en el curso actual. Las previsiones de la Delegación de Educación radican en que no hay suficientes escolares de 6º de Primaria entre los dos centros adscritos a este instituto, Adolfo de Castro y Profesor Juan Carlos Aragón. Como entre ambos colegios suman 30 alumnos, el mínimo que marca la ratio para mantener dos unidades, desde el Rafael Alberti se considera que aunque no todos eligieran este instituto, con los repetidores de 1º de la ESO se podría llegar a esa cifra y revertir el planteamiento inicial de Educación. Ante una posibilidad tan clara, este instituto espera y confía en mantener sus dos líneas de 1º de la ESO.