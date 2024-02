El juicio por los terrenos del Sancho Dávila entre el Puerto Real CF y la Epsuvi se celebra este miércoles

“Ya le he trasmitido al señor Antonio Bohórquez, presidente del Puerto Real CF, que si hay que ir a juicio tras la denuncia que tiene interpuesta, iremos. Si tiene la razón se le dará entonces”. Esas fueron las palabras de la alcaldesa de Puerto Real, Aurora Salvador, en una entrevista que concedió a Diario de Cádiz a comienzos del mes de septiembre.

Ese día ha llegado. Mañana miércoles, 21 de febrero, se celebra en el juzgado de Puerto Real el juicio que deberá resolver el conflicto histórico que el Puerto Real Club de Fútbol mantiene con la Empresa Pública de Suelo y Vivienda (EPSUVI) de Puerto Real. “Pese a que siempre hemos tendido nuestra mano, solo hemos recibido maltrato e injusticias por parte del Ayuntamiento”, dice la entidad deportiva.

A principios del pasado año, aún con el PSOE en el Gobierno, se firmaba un convenio entre el Ayuntamiento de Puerto Real, la Empresa Pública de Suelo y Vivienda (EPSUVI), y el Puerto Real CF, que iba a permitir que un inversor privado se hiciese con los suelos de Entrevías para un nuevo espacio comercial y, a su vez, que el Puerto Real Club de Fútbol recuperase la titularidad del Sancho Dávila para poder vender el suelo y desarrollar su proyecto de nuevo campo en una parcela de Entrevías.

Sin embargo, la llegada del nuevo equipo de Gobierno supuso un cambio de opinión. En el mes de octubre la Junta General de Accionistas de la EPSUVI, sí que acordó dar una solución a la zona de Entrevías, paralizada desde hace ya más de 17 años, pero el acuerdo no solucionó la deuda del Ayuntamiento con el Puerto Real Club de Fútbol por los suelos del antiguo Sancho Dávila.

Sí se siguió adelante con la cancelación de préstamos y, por tanto, el levantamiento de cargas hipotecarias que existen en la parcela comercial del polígono Entrevías y sobre el campo de fútbol Sancho Dávila. En total, esta deuda ascendía a más de 38 millones de euros. Fue la empresa Proviaf la que adquirió la parcela comercial de Entrevías, formalizando la compra ante su propietaria, que es la entidad bancaria con quien Epsuvi mantenía la deuda hipotecaria.

En esa misma operación quedó también libre de cargas el terreno del Sancho Dávila, que, hay que recordar, Epsuvi obtuvo gracias a una permuta de los terrenos. La entidad deportiva entregó a la Epsuvi su viejo campo, cuyos terrenos se valoraron entonces en 14 millones de euros, y recibía a cambio la parcela de Entrevías (valorada en 3,6 millones) para construir su nuevo estadio. De ahí la deuda que ronda los 10 millones de euros que el Puerto Real insiste sigue pendiente, y que esta operación no solucionó.

Así las cosas, el club deportivo, que ha intentado alcanzar acuerdos con el Ayuntamiento de Puerto Real en numerosas ocasiones, manifestó que seguiría adelante con la demanda que mantiene interpuesta contra el Ayuntamiento por incumplimiento de contrato desde el año 2018. Y es este miércoles cuando se celebra el juicio.

El presidente del Puerto Real CF, Antonio Bohórquez, ha recordado en multitud de ocasiones que sobre esa denuncia ya existen unas medidas cautelares y que la EPSUVI expresó ante el juez, en una primera vista, su deseo de devolver al Puerto Real C. F. la titularidad del Sancho Dávila. “El Puerto Real lo aceptó porque quiere solucionar el problema, no solo del Club sino del Ayuntamiento de Puerto Real, pero si la alcaldesa quiere seguir por la vía judicial no tenemos ningún problema en hacerlo”, dijo el presidente.

No obstante, matizó que “ya no serán los 5,5 millones con los que se solventaría el problema porque solicitamos nueve millones más los intereses. Si vamos a juicio no vamos a negociar ni un euro”. Con todo eso, lanzó también una advertencia a Aurora Salvador: “Yo creo que la alcaldesa tiene capacidad para entender que, en un estado de derecho, el que roba tiene que pagar, y que el Ayuntamiento se ha quedado con un campo de fútbol que no ha pagado. Más sencillo que eso no hay nada”.