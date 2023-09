Bohorquez: "La alcaldesa de Puerto Real quiere llevar 'Entrevías' a la vía muerta en la que ha estado 17 años"

A principios de este año parecía que el asunto de Entrevías encontraba una posible solución después de muchos años de proyectos fallidos. Se firmaba un convenio entre el Ayuntamiento de Puerto Real, la Empresa Pública de Suelo y Vivienda (EPSUVI), y el Puerto Real CF, que iba a permitir que un inversor privado se hiciese con los suelos de Entrevías para un nuevo espacio comercial y, a su vez, que el Puerto Real Club de Fútbol recuperase la titularidad del Sancho Dávila para poder vender el suelo y desarrollar su proyecto de nuevo campo en una parcela de Entrevías.

Sin embargo, la llegada del nuevo equipo de Gobierno ha supuesto un cambio de opinión. La alcaldesa, Aurora Salvador, manifestaba hace una semana en una entrevista a Diario de Cádiz, que el proyecto que tienen para esa zona no es el que se había planteado en la anterior legislatura, e incluso animaba al Puerto Real Club de Futbol a seguir adelante con la demanda que mantiene interpuesta contra el Ayuntamiento por incumplimiento de contrato desde el año 2018.

Eso ha provocado el enésimo enfado de la entidad deportiva que, a través de su presidente, Antonio Bohórquez, ha calificado las declaraciones de Salvador y sus intenciones de “irracionales”. Ha recordado Bohórquez, que en la primera y única reunión que el Puerto Real C.F., junto a sus asesores jurídicos, mantuvo con la alcaldesa, esta demostró un “total desconocimiento” de la situación. “La alcaldesa entró en esa reunión como un elefante en una cacharrería, faltando el respeto y queriendo llevar el tema del Puerto Real C.F. a la vía muerta en la que ha estado durante 17 años”, dice Bohórquez.

En la rueda de prensa que Bohórquez ofreció este lunes junto a otros miembros de la entidad deportiva, el presidente mostró la licencia de obras que se le concedió al Puerto Real C. F. en abril del año 2009, para comenzar los trabajos del nuevo campo. Lo hizo porque, según dijo, la alcaldesa había negado en la reunión que ese documento existiese. “Además, delante de mis narices, dijo que no se había presentado una sola factura sobre las obras del campo nuevo, y aquí está (mostrando el documento) una factura por valor de 235.000 euros, de la empresa que estaba trabajando en el campo, de la que solo se pagó 34.000 euros”.

Sobre la denuncia que el Puerto Real presentó en 2018, Bohórquez recordó que ya existen unas medidas cautelares y que la EPSUVI expresó ante el juez, en una primera vista, su deseo de devolver al Puerto Real C. F. la titularidad del Sancho Dávila. “El Puerto Real lo aceptó porque quiere solucionar el problema, no solo del Club sino del Ayuntamiento de Puerto Real, pero si la alcaldesa quiere seguir por la vía judicial no tenemos ningún problema en hacerlo”, dijo el presidente.

No obstante, matizó que “ya no serán los 5,5 millones con los que se solventaría el problema porque solicitamos nueve millones más los intereses. Si vamos a juicio no vamos a negociar ni un euro”. Con todo eso, lanzó también una advertencia a Aurora Salvador: “Yo creo que la alcaldesa tiene capacidad para entender que, en un estado de derecho, el que roba tiene que pagar, y que el Ayuntamiento se ha quedado con un campo de futbol que no ha pagado. Más sencillo que eso no hay nada, así que no confunda y no se deje asesorar por quien no debe”.

Y es que, aunque no mencionó su nombre, el presidente del Puerto Real C.F. estuvo haciendo continuas alusiones al exalcalde de Puerto Real, José Antonio Borroso. “La alcaldesa no debe escuchar a quien no debe. Al señor que la asesora, al que ya le dijo el pueblo en 2011 que había estado demasiado tiempo y había hecho una gestión nefasta, y que la llama todos los días para decirle que es lo que tiene que hacer. Después vendrán los problemas”.

Por último, Bohórquez adelantó que está preparando una moción que llevará al pleno municipal para que la alcaldesa explique cuál es su proyecto para esa zona, ya que existe un convenio firmado a principios de este año, que hay que cumplir.