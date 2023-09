“Me siento cómoda atendiendo a la gente, pero no en las respuestas que hay que dar”

Desde el pasado mes de junio la Casa Consistorial de Puerto Real tiene una nueva inquilina. Aurora Salvador Colorado es la séptima alcaldesa de la Villa en la historia de la democracia, la tercera mujer que preside el salón de pleno y la segunda que logra hacerlo bajo las siglas de Izquierda Unida, ahora dentro de la Confluencia de Izquierdas para la Gente. Esta médica de Urgencias de profesión mantiene en la política su rol profesional: valoración, diagnóstico y búsqueda de soluciones, como método para enfrentarse a los grandes retos de la ciudad.

–En sus primeros días como alcaldesa decía que no le había sorprendido nada y que era una persona “difícil de sorprender”. ¿Lo mantiene o la realidad ya le ha dejado con la boca abierta?

–Lo mantengo. No ha cambiado. Yo sabía a lo que me enfrentaba y lo que he hecho es confirmar lo que me esperaba, pero no me rindo ante nada aunque sea difícil. Yo soy una persona que, aunque se me vea muy tranquila y muy moderada, soy de una voluntad muy férrea.

–¿Qué es lo que se esperaba?

–Esperaba tener que habituarme a un trabajo diferente al que he estado haciendo durante 27 años en un hospital, y al final tampoco es tan distinto porque también estás atendiendo a gente con necesidades. En eso me siento cómoda, pero no en las soluciones y respuestas que hay que dar. En el hospital era más resolutiva y aquí no lo soy porque me estoy encontrando con un montón de barreras, algunas puestas adrede. Todo eso me lo esperaba.

–Explique eso de las barreras

–Pues que hay gente que no sabe, no puede o no quiere, y con eso hay que lidiar. La administración y el exceso de burocracia ponen muchas trabas e impedimentos para intentar justificar cosas que realmente no se hacen porque nos hemos resignado a no hacerlas, sin más motivo.

–¿Tampoco le causó sorpresa tener que enfrentarse al mayor incendio que ha vivido Puerto Real en las últimas décadas?

–El incendio de Las Canteras me ha cogido novata y actué como una médica de Urgencias. Me uní a la Policía y al dispositivo que había por el Infoca y nos fuimos a hacer una primera valoración. Cuando ya vi que el dispositivo estaba en marcha, quería saber cómo estaba la gente, especialmente los vecinos. En el puesto de mando me dio tranquilidad ver a tanta gente implicada y, tras tener una percepción más clara de lo que pasaba, lo que quería era informar a la gente y tranquilizarles.

– El incendio ha sido su primer reto y su sueldo la primera crítica. ¿Cómo la ha llevado?

–Yo entiendo que la oposición tiene que trabajar y fiscalizar, pero me ha sorprendido mucho porque estando en el Ayuntamiento voy a cobrar 27.000 euros menos al año que en mi trabajo como médica. Y de verdad que no quiero que parezca una queja ni dar la sensación de que estoy llorando, porque sabía de sobra a lo que venía y nadie me ha pedido nada. Pero no me esperaba que me fuesen a atacar por todo lo contrario, con que voy a ganar mucho dinero, porque no es verdad.

–No solo ha sido por la cantidad que cobrará sino por su dedicación al Ayuntamiento al 90%. ¿Cómo lo va a hacer?

–No. No lo voy a hacer. Es cierto que ahora mi liberación es al 90%, pero desde que me nombraron alcaldesa estoy al 100%. Primero, porque hasta hace poco estaba de vacaciones en mi anterior trabajo, y después porque el incendio me ha hecho cambiar la visión. Si ese día hubiese estado de guardia… ¿Qué hago? ¿dejo plantada las Urgencias o dejo al Ayuntamiento? Es verdad que hay muy pocas probabilidades de que eso pase, pero podría haber pasado.

–¿Ha pesado más su carrera política que su carrera profesional?

–Lo que pesa es el compromiso que adquirí. Es verdad que yo quería estar vinculada al hospital al 10%, lo que suponía hacer una o dos guardias al mes para no perder destreza y el ojo clínico. Yo he visto a compañeros que se han apartado para asumir puestos de dirección y después, o no han vuelto o han tenido que reciclarse. Pero, bueno, mi paso por la política será solo una etapa de mi vida y estoy convencida de que volveré a ser médica cuando esta acabe.

–Hablemos de proyectos pendientes. ¿En qué punto se encuentra el que inició el PSOE para el asunto de Entrevías?

–El proyecto del anterior Gobierno no pudo salir y no por culpa de ellos, porque era difícil que todo saliese adelante. Ahora estamos en otra línea y a ver si lo conseguimos.

–¿Pero se mantiene la misma idea del centro comercial y que el Puerto Real C.F. recupere el Sancho Dávila para poder construir un nuevo campo?

–No. Ya le he trasmitido al señor Antonio Bohórquez, presidente del Puerto Real C. F., que si hay que ir a juicio tras la denuncia que tiene interpuesta, iremos. Si tiene la razón se le dará entonces. Esto no quiere decir que el Ayuntamiento no quiera dar al pueblo un campo de fútbol, porque queremos hacerlo, pero no de esa forma.

–Otro gran proyecto que se plantea para Puerto Real es el de Sport City Cádiz para los terrenos de Delphi. ¿Cuál es su posición respecto a él?

–Ya me he reunido tanto con la directiva del Cádiz C. F. como con Sport City, que nos presentó el proyecto. Nosotros lo que tenemos claro como Ayuntamiento es que Puerto Real es una ciudad industrial y que tenemos que apostar por que ese suelo siga siendo industrial y que genere empleo de calidad y no terciario. Cualquiera que venga con una propuesta así, nos va a tener al lado. Además, habrá que ver el recorrido de esos suelos y su expropiación para la Autoridad Portuaria.

–Ahora que habla de industria, ¿cree que Unidas Podemos podría haber hecho más por la industria naval y aeroespacial de la Bahía de Cádiz?

–Siempre se puede hacer más, pero no podemos olvidar que cuando hay un pacto de Gobierno y se está en minoría muchas veces hay que acatar los preceptos de la mayoría. Lo hemos visto con temas como la Ley del ‘sólo sí es sí’ y con el cambio de postura del PSOE sobre el Sáhara. Es verdad que hubo quien echó de menos la presencia de Yolanda Díaz, y probablemente se podría haber hecho más, pero creo que hicieron todo lo que estuvo en su mano.

–¿Y qué espera ahora de Sumar en caso de que se logre repetir la misma fórmula de Gobierno?

–Pues espero mucho y ya se lo he trasladado muchas veces a la diputada por Cádiz, Esther Gil. Ella conoce los problemas de la Bahía y cuando cerró su campaña en Puerto Real ya dijo que una de sus banderas será luchar contra la desindustrialización de la Bahía. Estoy convencida de que ahí estará.

–También forma usted un Gobierno en coalición con Adelante Andalucía, ¿cree que su socio se puede pensar que las decisiones de calado las toma usted sin darle más opciones?

–Eso se lo tendríamos que preguntar al compañero Antonio Gil, pero yo creo que no. Él tiene una gran valía, es muy trabajador y es un aliado. Además, yo fui una de las principales defensoras de que se crease una gran coalición con la Confluencia, Podemos y Adelante Andalucía, pero no fue posible.

–En las últimas citas electorales ha vuelto a quedar patente que Puerto Real es el municipio más de izquierdas de la Bahía. ¿A qué cree que se debe?

–La gente de Puerto Real es genuinamente de izquierdas. Lo tienen en su forma de ser, en su esencia. Lo han peleado y siempre ha estado ahí. Recuerdo el asombro del jefe de los bomberos cuando vio a tanta gente en las cadenas humanas del incendio. Dijo que nunca había visto nada igual y yo le decía que ese era un sentimiento de Puerto Real: que todo era de todos y que el pinar era nuestro. Y eso, a mi parecer, es un sentimiento de la izquierda.

–¿Cuál cree que fue el error principal cometido por Elena Amaya como alcaldesa que usted espera no repetir?

–Es una reflexión difícil para mí. Yo tengo una cultura del trabajo y del esfuerzo y yo a ella le veía esa carencia. Creo que, como alcaldesa, tenía la habilidad de parecer cercana ante la ciudadanía, pero luego con sus actitudes y respuestas no lo era. Mi sensación era la de falta de empatía. Ella siempre repetía que nadie tenía que darle lecciones, cuando la propia vida te da lecciones a diario. En eso espero ser diferente.

–¿Y algo bueno que hiciera la ya exalcaldesa socialista que usted quiere mantener durante su gestión?

–Bueno, ahora estamos mirando todo lo que hay y realmente mucho de lo que estamos haciendo es continuar con lo que ya se había iniciado. Que esa continuidad vaya en el mismo camino, pues puede que no. Lo iremos viendo. A mí lo que me importa es que se solucionen los grandes retos de Puerto Real, independientemente de quien lo haya iniciado. Sí tenemos claro que vamos a apostar por la gestión directa del Servicio de Ayuda a Domicilio, para lo que ya se había creado una comisión. Es uno de mis principales propósitos y voy a trabajar por ello.

–¿Existen aún posibilidades de pacto?

–No. No hay ningún interés. Soy prudente porque no sé lo que va a pasar mañana, pero la idea es la de trabajar con el Gobierno en mayoría simple y sentarnos a alcanzar acuerdos para sacar las cosas adelante, ya sea con el PSOE, con AxSí o con el PP. Con Vox no nos hemos sentado nunca y no tenemos intención de hacerlo.

–Se comentaba en los corrillos socialistas que tuvo mucho peso en la negativa de llegar a un pacto con el PSOE la opinión del exalcalde Pepe Barroso. ¿Qué hay de cierto?

–Pepe Barroso es una persona que ha gobernado durante muchísimos años y para mí es valiosa su opinión, sus conocimientos y su relato de muchos temas, pero no toma decisiones. Y esto ocurre tanto con Barroso como con otros antiguos dirigentes de mi partido como Pepe Garrido, Lola Sanisidro o Antonio Noria. Además, ahora es otra época en la que la política es distinta. Nosotros somos nueve concejales y las decisiones las consensuamos. Es verdad que me han dicho ya muchas veces que yo dé un golpe en la mesa e imponga, pero yo no tengo ese perfil. Además, el golpe en la mesa es un gesto muy machista. Yo vengo de una confluencia en la que la unión es lo que nos hace fuertes y el diálogo es nuestra base.

–Dicen sus compañeros de Gobierno que es usted “muy insistente” y que recuerda “hasta aburrir” el trabajo pendiente y las necesidades que hay.

–(Se ríe) Lo estoy siendo, sí. Algunos incluso se asombran porque no se esperaban que yo fuese así, pero ya lo había advertido, que vengo de las AMPAs de los colegios y que las madres somos personas muy persistentes.

–Pese a su insistencia en asuntos como la colocación de toldos en la calle de la Plaza, finalmente no van a estar hasta, al menos, el mes de octubre.

–Esperaba que fuese mucho antes, es verdad. Poner los toldos en octubre lo que puede hacer es que me gane críticas o un cuplé en Carnaval. Además es que se van a poner y quitar al poco tiempo, pero al tratarse de una subvención, hay que instalarlo, hacer la foto para justificar que se han puesto y luego retirarlos para que se pueda colocar el alumbrado de Navidad. Pero bueno, ya están. El año que viene se pondrán en la fecha que corresponde.