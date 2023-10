Puerto Real evita la foto de apoyo a Sportech City Cádiz

La presentación del proyecto Sportech City Cádiz, un desarrollo industrial del deporte y la salud promovido por el Cádiz Club de Fútbol en los suelos de la antigua Delphi (Puerto Real), se celebró este miércoles con todo el boato posible. Se contó con la presencia de los máximos responsables de la entidad deportiva, de Laliga Impulso y de prácticamente todas las administraciones públicas. Entre ellos, el consejero de la Presidencia, Antonio Sanz; los alcaldes de Cádiz, El Puerto y Chiclana; y distintos diputados provinciales y nacionales.

Sin embargo, de esa foto de familia se salió el Ayuntamiento de Puerto Real, que pese a ser el municipio en el que, en un principio, se va a desarrollar el proyecto, tuvo una presencia muy discreta en su presentación, a la que acudía el concejal de Deportes, José Luis Rodríguez Súnico, que no quiso sumarse a la foto final.

La imagen de este miércoles nada tuvo que ver con la que se ofreció el 28 de marzo de 2022, cuando el acto en el que se anunció la idea se cerró con un apretón de manos entre el presidente del Cádiz CF, Manuel Vizcaino, y la por entonces alcaldesa de la Villa, Elena Amaya.

“Este proyecto viene de la mano del Cádiz CF a darle un balón de oxígeno a Puerto Real", decía entusiasmada la exalcaldesa de la Villa, que declaró en infinidad de ocasiones su respaldo al proyecto del Club amarillo.

Pero ese entusiasmo del Ayuntamiento desapareció el pasado mes de junio. Se fue con el Gobierno del PSOE cuando abandonó la alcaldía de la Villa para dar paso al Gobierno de la Confluencia de Izquierdas que preside Aurora Salvador, actual alcaldesa de Puerto Real

Salvador no estuvo ayer en el acto de presentación. Delegó la representación municipal en el edil de Deportes. Mientras el Cádiz Club de Futbol desplegaba todo el potencial y las riquezas que su proyecto traerá a la provincia, y muy especialmente a Puerto Real donde se va a ubicar, la alcaldesa estaba en una entrega de libros a un grupo de alumnos del IES Antonio Muro de Puerto Real.

Salvador ha reconocido a este medio que ha querido evitar la foto. “No quería dar la imagen de que estamos respaldando un proyecto que no conocemos. Hasta ahora, lo que nos han presentado son infografías que no concretan nada”, ha dicho Salvador.

Además, ha insistido en la idea de un “Puerto Real industrial” y que el proyecto anunciado no termina de convencer al Ayuntamiento porque “no queda claro qué es la industria del deporte”. Aún así, no ha cerrado la puerta a seguir sentándose con el Cádiz Club de Fútbol para avanzar en el proyecto, que abrazará “si consideramos que es beneficioso para los intereses de la ciudad de Puerto Real”.

Sportech City no está muy en la línea de los que el actual Gobierno tiene previsto para su modelo de ciudad y así lo ha trasladado Aurora Salvador siempre que ha tenido oportunidad. El pasado mes de julio, la alcaldesa recibió en el Ayuntamiento al presidente del Cádiz CF, Manuel Vizcaíno, y al vicepresidente, Rafael Contreras, para mantener el primer encuentro entre ambas instituciones. La reunión sirvió para poner de manifiesto los numerosos lazos que unen al club cadista con la Villa. Ambas instituciones expresaron su voluntad de seguir manteniendo cauces de colaboración que redunden en beneficio de los ciudadanos de Puerto Real. Cabe recordar que la ciudad deportiva cadista, las instalaciones de El Rosal, también forma parte del término municipal de este municipio.

Un mes después de este encuentro, la alcaldesa declaró en una entrevista a Diario de Cádiz, que se había reunido tanto con la directiva del Cádiz C. F. como con la de Sportech City, que le presentó el proyecto. “Nosotros lo que tenemos claro como Ayuntamiento es que Puerto Real es una ciudad industrial y que tenemos que apostar para que ese suelo siga siendo industrial y que genere empleo de calidad y no terciario. Cualquiera que venga con una propuesta así, nos va a tener al lado”, dijo la alcaldesa. Y, al menos ayer, no estuvo al lado del Cádiz Club de Fútbol.