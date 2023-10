Sportech City, el sueño más ambicioso del Cádiz del siglo XXI

El Cádiz no va de farol. Tiene un proyecto, una idea, un sueño, si lo quieren llamar así, pero que este miércoles traspasó el territorio de lo onírico para ser cartografiado ante la mirada aprobatoria de buena parte de la clase política, económica y social de la provincia. Ese proyecto, esa idea, ese sueño, tiene nombre de guachisnai, Sportech City, que traducido resulta algo así como Ciudad Tecnológica del Deporte, un complejo de alrededor de 120.000 metros cuadrados -incluyendo un denominado Centro de Eventos con más pinta de estadio de fútbol moderno que de cualquier otra cosa- que requerirá una inversión de 371 millones de euros, empleará a 4.192 personas durante su construcción y generará 2.900 empleos.

Es un proyecto ambicioso, elaborado, de forma conjunta, por el propio Cádiz y la consultora KPMG, la misma que realizó la reforma integral del estadio Metropolitano en Madrid y una de las más prestigiosas del sector. Un proyecto para crecer y para creer en la tierra de las oportunidades perdidas. En una Bahía que arrastra desde hace décadas la lacra de la destrucción de empleo y el éxodo masivo de industrias emblemáticas, baste citar los ejemplos de Delphi (que se erigía en los terrenos comprados por el Cádiz para levantar este centro multidisciplinar del deporte) o Tabacalera, cuyas instalaciones en Zona Franca siguen vacías casi una década después de que echara la baraja mientras espera el beso de ese príncipe encantado que la despierte de su letargo mortuorio.

El Cádiz puso las cartas bocarriba. “Hasta que no conozcamos su proyecto no podremos opinar al respecto”, han venido repitiendo hasta la saciedad los alcaldes de las poblaciones implicadas. Pues ya lo conocen. Y parece un buen proyecto. Parece un buen sueño. Una idea que, para crecer, además de dinero y tiempo, necesita suelo, porque no se trata de hacer castillos en el aire sino una ciudad del deporte que genere riquezas y confirme al Cádiz como ese motor económico de la provincia que todavía provoca la incredulidad de los antitodo.

El Sportech City, es decir, el proyecto de desarrollo tecnológico y empresarial del Cádiz, vio la luz este miércoles en el moderno auditorio del hotel Q Bahía de Cádiz. El acto, además de la plana mayor del club amarillo, contó con el respaldo de Antonio Sanz, consejero de Presidencia de la Junta de Andalucía; Javier Tebas, presidente de LaLiga; Bruno García, alcalde de Cádiz; y otros regidores de la provincia como José María Román (Chiclana) o Germán Beardo (El Puerto).

El periodista José Yelamo fue el conductor de un evento que arrancó Rafael Contreras, vicepresidente de la entidad, quien ofreció algunos datos del contexto actual de la industria del fútbol en España, que genera 194.000 empleos y aporta 8.390 millones de euros, representando el 1,44% del PIB nacional. Además, el empresario recordó el crecimiento sostenible y paulatino del club, a la vez que destacó la “visión y el coraje” de Vizcaíno para llevar a la entidad “a cotas altas y a tener miras superiores”.

Tras la intervención de los catedráticos Daniel Coronado y Manuel Acosta, responsables de la elaboración del estudio del impacto económico del Cádiz CF en la provincia, publicado por este diario hace algunas semanas, Contreras resaltó la importancia del Plan Impulso de LaLiga, que genera un total de 49.714 empleos en todo el ámbito nacional por lo que, según dijo, “el Cádiz CF, Cádiz, la Bahía y la provincia no se pueden quedar fuera del empuje de esta industria”.

El encargado de ofrecer detalles concretos sobre el proyecto Sportech City fue Enrique Porta, socio de la firma KPMG, quien destacó que el cadista es “un proyecto muy ambicioso que quiere transformar la provincia, ofreciendo espacios multifuncionales para poner el foco en el desarrollo de la economía”. “Sportech generará miles de empleos y riqueza en la zona y será polo de atracción para el talento y la tecnología más avanzada y respetuosa en torno a la industria deportiva”, aseguró.

El proyecto contempla, entre sus elementos principales, la construcción de un Centro de Eventos capaz de acoger, los 365 días del año, actos, espectáculos y congresos multitudinarios en un edificio multidisciplinar y moderno a la vanguardia tecnológica, con capacidad para 35.000 personas si, llegado el caso, fuera necesario que mudara su piel en campo de fútbol. Además, junto a este, se desarrollará un entorno tecnológico que contará con industria blanca, industria tradicional, logística y un hub para el desarrollo de la innovación y el talento.

A su vez, entre los principales edificios de esta zona industrial de Sportech se encuentran un Data Center de 7.500 metros cuadrados; una industria tecnológica de 35.300 metros cuadrados de naves destinados a tecnología, salud y deporte; un centro tecnológico vivero de empresas con 6.100 metros cuadrados de oficinas y coworking para diseño e innovación; y un UX Center (Experiencia de Usuario) con 5.600 metros cuadrados de laboratorios y validación de prototipos.

Tras la emisión de un vídeo con la recreación virtual del proyecto llegó el turno de que subieran al escenario Manuel Vizcaíno, Javier Tebas y el presidente de Sportech y de la Confederación de Empresarios de Cádiz, Javier Sánchez Rojas, quien fue el primero en tomar la palabra para destacar la importancia del proyecto y recordar que “hay trenes que esta provincia no puede dejar pasar más” en referencia a “la integración, la transversalidad y en la industria blanca y tecnológica, que no es la que se nos puede venir a la cabeza cuando se habla de proyectos industriales”.

Después fue Javier Tebas quien valoró como “muy importante” el proyecto del Cádiz y aseguró que “el Plan Impulso sirve para que los clubes, precisamente, tomen impulso y salten mucho más allá, como está haciendo el Cádiz CF”. Tebas aseguró que hay proyectos de otros clubes que, al igual que el cadista, están desarrollando infraestructuras y “tienen cola”.

El acto lo cerró Vizcaíno, quien comenzó advirtiendo que se trata de que “haciendo estas cosas llevemos el mejor equipo posible al próximo partido, que es a lo que nos dedicamos”. “Nuestro objetivo es ganar todos los partidos posibles, y todo esto va encaminado a ello. Venimos de una historia que no nos hace millonarios pero sí nos hace ricos. La suerte no existe en el fútbol. El objetivo de todo esto es ganar el máximo de partidos posibles, incluso algún título. Hay que ser ambiciosos”, profundizó antes de asegurar, tal y como hizo Contreras al inicio del acto, que “el Cádiz CF va a jugar siempre en Cádiz”.

Para acabar, Vizcaíno miró a los ojos a Antonio Sanz y le dijo que “en Cádiz somos el Caribe de Europa pero sin mosquitos”, y lamentó que a veces tenga la sensación de revivir aquella escena de ‘Pretty Woman’ en que una Julia Roberts, aún con minifalda y pintas de pilingui, recorre Melrose Avenue intentando comprar en boutiques de lujo con las manos llenas de billetes con la cara de Benjamin Franklin mientras le dan con las puertas en las narices. El Cádiz tiene un sueño. El Cádiz tiene ganas. Y el Cádiz tiene dinero.