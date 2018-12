El PSOE aprueba los últimos presupuestos del mandato provincial solo con el PA

El PSOE ha sacado adelante los últimos presupuestos del actual mandato solamente con el sí del diputado andalucista, que pese a no estar ya en el gobierno provincial –tras la salida de Maribel Peinado– ha mantenido el apoyo al gobierno provincial.

Su diputado Ángel Gómez, ha destacado todo el trabajo hecho en materia de eficiencia energética durante la etapa de su compañera Peinado al frente del Área de Medio Ambiente, con el proyecto estrella de recuperación del edificio Rosario en Cádiz, y defendió que, además, estas cuentas traen partidas que son “como agua de mayo” para los ayuntamientos.

Sin embargo, el diputado de Asuntos Económicos, Jesús Solís, no ha logrado más apoyos. IU y Ganemos Jerez se abstuvieron y el PP votó en contra. Y eso a pesar de su entusiasmo en su turno de palabra. “Hoy estoy contento, sientan esta felicidad que yo traigo”, les ha dicho a los diputados.

Para Solís, los presupuestos de 2019, con 260,2 millones de euros, no son buenos, sino “muy buenos” y ha recordado que entre todos los ejercicios han puesto a disposición de la provincia 1.011.000 euros de recursos públicos y propios.

Tal y como expuso el martes en rueda de prensa, Solis ha manifestado esta mañana que se priorizan las inversiones -con más del 22% del presupuesto–, la creación de empleo y desarrollo económico y “la apuesta de este gobierno por las políticas sociales”. De hecho ha afirmado que el gasto corriente sube en gran parte por la subida en el gasto de la Ley de Dependencia.

La oposición

Pero el Partido Popular, a través de su portavoz José Loaiza, no ha compartido su ilusión. Los populares mantienen que hay “falta de rigor” , que “los datos no concuerdan” y que hay “un gobierno rácano en inversiones por mucho que usted diga”, le ha respondido. “Los presupuesto serán para el empleo pero con mucho menos dinero, por que tres millones menos”, ha afirmado Loaiza, que también ha enumerado las partidas sin ejecutar del presupuesto actual. “¿Estamos aún en diciembre no?, ha dicho irónico Solís en su turno de réplica.

Por parte de Ganemos Jerez se han presentado una serie de enmiendas que no han sido aceptadas, algunas de ellas en conjunto con Por Cádiz sí se puede, cuyo diputado, el alcalde de Cádiz, excusó su ausencia al tener que declarar en los juzgados gaditanos.

Ambas formaciones pedían dotar económicamente y de personal el Plan Estratégico Provincial contra la Pobreza Energética aprobado en noviembre de 2015 y que según afirman no se ha materializado en estos 3 años. Además, la contratación de un técnico especializado en eficiencia energética dedicado a la implementación del Plan Estratégico Provincial contra la Pobreza Energética, “en lugar de la contratación de un community manager” .

Kika González, portavoz de Ganemos, ha expuesto otras como un plan para atender a personas migrantes, formación en materia hipotecarias, una línea específica de turismo sostenible o llevar a los colegios la lucha contra la violencia en el deporte base. Para aplicarlas proponía suspender las asignaciones variables a los grupos políticos y mantener las fijas. “Me ha dado usted las enmiendas un minutos antes y las asignaciones de los grupos está aprobado en un pleno de organización, no en los presupuestos” , ha rechazado el responsable de Hacienda,

El diputado de Izquierda Unida, Antonio Alba, ha criticado que “no se cuente para nada” con los grupos de la oposición en las elaboración de las cuentas y que además no se disponga de la información con la antelación suficiente para su estudio