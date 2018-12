El alcalde afirma que su declaración por los chiringuitos es "absolutamente política"

El alcalde de Cádiz, José María González Kichi, ha asegurado esta mañana a la salida de su declaración en el Juzgado de Instrucción número 3 por la denuncia de Ciudadanos sobre la gestión de los chiringuitos que "estoy convencido de que esto es un juicio absolutamente político". De esta manera, el regidor municipal volvía a insistir en su argumento sobre la intencionalidad de la demanda realizada por los concejales de la formación naranja, Juan Manuel Pérez Dorao y María Fernández-Trujillo, por dos presuntos delitos de prevaricación y malversación de caudales públicos por la tramitación de la transmisión de la titularidad de las concesiones de ocupación de los establecimientos playeros.

Cinco minutos antes de las 10 horas, el regidor municipal llegaba a los juzgados de San José para comparecer ante la juez. La declaración se ha alargado durante algo más de una hora y en ella el tema principal ha sido el citado traspaso de los títulos habilitantes a los empresarios. Ante esto, González ha vuelto a defender que "no se ha producido" esta transmisión debido a que "los transmitientes somos nosotros, el Ayuntamiento", y no la Delegación Territorial de Medio Ambiente de la Junta de Andalucía, que es la Administración competente en la gestión de las concesiones de ocupación del Dominio Público Marítimo-Terrestre.

Por este motivo, calificó como "muy curioso" que la denuncia de los concejales de Ciudadanos "no vaya dirigida a quien presuntamente ha transmitido, que es la Junta de Andalucía, y vaya transmitidas al Ayuntamiento de Cádiz, que es quien no ha transmitido".

Por otra parte, respecto a una presunta malversación de caudales públicos, el regidor municipal negó este hecho al asegurar que los chiringuitos están "al día del cobro del canon concesional por parte del Ayuntamiento".

Estos argumentos le sirvieron al primer edil para resaltar que "no sé muy bien que hago aquí" al considerar que no se ha completado un procedimiento que está en tela de juicio por esta demanda, además de las discrepancias que existen con la Junta y los chiringuitos por este hecho.

Con todo, González se dirigió a los partidos de la oposición para acusarles de tener "una voluntad de judicializar la vida política de la ciudad" y de marcarse el objetivo de "sentar -en los juzgados- al alcalde de Cádiz todas las veces posibles porque es la única manera que tienen de cogernos". "No tengo ningún problema en venir tantas veces como se me llame porque el que no tiene nada que ocultar, no tiene ningún tipo de miedo", resaltó. De hecho, llegó a manifestar que existe "un complot" entre Ciudadanos y PSOE para conseguir este fin.

Por último, el primer edil descartó que vaya a emprender algún tipo de acción legal contra Ciudadanos a tenor de la denuncia presentada. "Nosotros hemos venido a gobernar esta ciudad y a buscar lo mejor posible para nuestras vecinas y nuestros vecinos, con nuestros fallos, con nuestros errores, con nuestros aciertos, pero en ningún caso vamos a contribuir a embarrar la vida política de esta ciudad ni a judicializar todavía más la vida política de esta ciudad. Para eso ya están el PP, el PSOE y Ciudadanos. Nosotros vamos a lo nuestro", finalizó.