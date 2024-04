Guía completa de las XIX Jornadas de Teatro de Puerto Real ‘Alfredo Los’

Viernes 3 mayo. 21:00 horas. Teatro Principal.

Acto de presentación de las XIX Jornadas de Teatro de Puerto Real ‘Alfredo Los’.

Compañía ‘La Butaca Roja’. ‘ALMA DE CABARET’.

Paz de Alarcón y Juanjo Macías adaptan su ‘Alma de Cabaret’ a la presentación de las ‘XIX Jornadas de Teatro’ de Puerto Real. La propuesta de estos dos cómicos, colmados de maestría y genialidad, en la que cuentan y cantan sus vidas, convierten la representación en la esencia del teatro por antonomasia: calidad interpretativa, entretenimiento y grandes dosis de improvisación.

Sábado 4 mayo, 12:00 horas. Calles de Puerto Real.

Compañía de la Bahía y artistas Invitados pondrán en marcha el pasacalle ‘La fiesta del teatro’. Iniciará su recorrido desde la Plaza de Jesús, recorriendo la calle De la Plaza, Calle Nueva y el Mercado de Abastos. Se trata de una actividad lúdica en la que intervendrán una veintena de artistas, entre actores, actrices, bailarines y músicos que animarán las calles de Puerto Real durante la mañana del sábado en horario de 12:00 a 14:00 horas. La temática gira en torno a los personajes de teatro clásico y se representarán pequeños textos de autores del Siglo de Oro y danzas barrocas acompañadas por música de época interpretadas por una banda para el caso.

Sábado 4 mayo, 21:00 horas. Teatro Principal.

Tántrico Teatro. ‘Hijas de la luna’. Es un collage dramático y poético sobre la obra de Federico García Lorca. En un desván desordenado y bello, lleno de objetos e imágenes surrealistas, una actriz y un actor inician un viaje por la obra del poeta interpretando los más célebres personajes de sus obras dramáticas y sus poemas llenos de emoción. Sumergirse en el universo de Lorca ha sido para nosotros partir del punto de vista de algunas de sus mujeres protagonistas: Yerma, Rosita, Bernarda, Adela, la Novia, Belisa…

Domingo 5 mayo, 12:30 horas. Club Social Exartes.

Inauguración de la exposición ‘Andalucía viste su escena’.

Una exposición del Centro de Investigación y Recursos de las Artes Escénicas de Andalucía. La escena se compone de múltiples facetas y todas ellas componen un espectáculo. Uno de estos apartados es el vestuario. Pieza de suma importancia en el resultado final. A través del vestuario se presenta a los artistas, se refleja la época, la condición, social, las características del personaje, el ambiente de la obra... e infinidad de matices que de otro modo sería prolijo explicar o se escaparían a los ojos de los espectadores. El papel de figurinistas, diseñadores..., pues son muchos los nombres que reciben, lo desempeñan auténticos profesionales, artistas del diseño y personas implicadas en el hecho escénico, al que aportan su saber, buen hacer y mucho del encanto que percibe el público.

Domingo 5 de mayo, 13:00 horas. Club Social Exartes.

Kino´s Family Circus presenta ‘Circo de Pulgas’, dirigido al público infantil.

El Circo más pequeño del mundo. Pulgas equilibristas, pulgas malabaristas, pulgas mágicas, pulgas luciérnagas, La Pulga Bala, La Pulga más fuerte del mundo... ¡¡Pero no se acerquen demasiado, las pulgas pueden saltar 200 veces su tamaño y podrían caer el tu pelo!!

Martes 7 mayo. 19:30 horas. Club Social Exartes.

Proyección de ‘La Hierba errante’, de Yasujirö Ozu.

La hierba errante (浮草 Ukigusa?) es una película dramática japonesa de 1959 dirigida por Yasujirō Ozu, protagonizada por Nakamura Ganjirō II y Machiko Kyō. Es una adaptación de la película muda en blanco y negro Historia de las hierbas flotantes (1934) del mismo Ozu y es considerada una de las mejores películas jamás realizadas. En la película se narra la historia de un grupo de actores ambulantes en una pequeña población de provincias. Allí el actor principal del grupo se reencuentra con una de sus antiguas amantes y con un hijo ilegítimo.

Viernes 10 y sábado 11 de mayo, 21:00 horas. Teatro Principal.

Compañía de la Bahía. ‘Así que pasen cinco años’, de Federico García Lorca.

La Compañía de la Bahía nació con la intención de reunir a artistas del ámbito de la Bahía de Cádiz y fundar su sede en Puerto Real. Por la compañía ha desfilado más de cincuenta actores, actrices y músicos en estos dos años de vida. Después de sus cuatro espectáculos anteriores -La Miel, Don Juan Tenorio, Oliver Twist y Varietés en el Principal-, se dispone a enfrentarse a un texto mundialmente conocido pero muy pocas veces llevado a escena: ‘Así que pasen cinco años’, de Federico García Lorca. Es una obra de teatro en tres actos, que plantea una historia sobre amor y muerte, concluida por Federico García Lorca el 19 de agosto de 1931, dándose la trágica circunstancia de que justamente cinco años después sería asesinado su autor.

Martes 14 de mayo, 18:30 horas. Teatro Principal.

Mesa Redonda ‘Las artes escénicas en la provincia de Cádiz’, con la colaboración de la Mesa del Teatro de Cádiz. Será un encuentro participativo de gestores culturales, artistas, compañías y colectivos relacionados con las Artes Escénicas en el ámbito de la Bahía de Cádiz.

Martes 14 de mayo. Teatro Principal

Proyección del documental ‘La balada perdida’, de Manuel Ruiz Rodríguez. En los años 70 en España nace el teatro independiente. Unidos a esta corriente surge en Cádiz una compañía llamada Teatro Carrusel, que, con su original estética, plasticidad y brillo sobre el escenario impacta en una sociedad sumida en la oscuridad. Con la noticia del fallecimiento de uno de sus fundadores sonando en la radio y en la mente de sus protagonistas, este documental muestra la búsqueda de los componentes de esta compañía única y de los testigos de esta época dorada del teatro gaditano,

Viernes 17 de mayo, 21:00 horas. Teatro Principal

Teatro Defondo presenta ‘Orlando, de Virginia Wolf’. Se trata de un texto icónico de la comunidad LGTB, un viaje por cuatro siglos de la historia de Europa en busca de la identidad, la belleza, el amor y el género en uno de los textos más hermosos de la literatura universal. ¿Cómo sería vivir más de trescientos años? Ser hombre y mujer en una misma vida. Viajar por Europa y sus épocas, ser el amante de la reina de Inglaterra, diplomático en Constantinopla, nómada, mujer de un aventurero, ser madre… todo en una sola vida. Eso es lo que le sucede a Orlando, el personaje principal de la novela de Virginia Woolf.

Sábado 18 de mayo, 21 horas. Teatro Principal.

Phersu Teatro presenta ‘Los afanes del veraneo’, de Carlo Goldoni Teatro Universitario.

El grupo ‘Phersu Teatro Clásico’ fue creado en el curso 2002-2003 con la coordinación de la profesora Antonia Carmona y bajo el patrocinio de la UCA. Estuvo formado por un colectivo de estudiantes de diferentes especialidades, que hicieron de tan solo un sentimiento de amor a una cultura milenaria sentida como propia, la clásica, una forma artística de expresión, basando su actividad y trayectoria en el estudio del teatro grecolatino y la dramaturgia o puesta en escena de las obras hasta el punto de convertirse en un grupo compacto y reconocido hoy en día, dentro y fuera del marco universitario gaditano. Estrenada en Venecia en 1761, los personajes de ‘Los Afanes del Veraneo’ hacen de la frivolidad y la apariencia las razones de su existencia. Sus reacciones ante la alocada sucesión de acontecimientos que se presentan logran que sintamos por ellos a la vez que el rechazo, la simpatía.

Domingo 19 de mayo, 12:30 horas. Club Social Exartes.

Presentación y proyección fotorreportaje ‘Encontrabndo a Lorca’, por su autor, Paco López.

¡La vieja Kodak Instamátic!, todavía conservo mi primera cámara. Recuerdo cuando fui a comprarla con mi padre, a Foto Alvi, el día de reyes, a mis once años. Me gustaba mirar a través de la ventana cuadrada (la cámara te aislaba del mundo y a la vez creabas el tuyo), y, además, las fotos contaban historias sin tartamudear. "Granada en 1936. Asesinato de Federico García Lorca" de Ian Gibson. Su lectura llevó a interesarme por la obra de Federico, y está, impresionado por su genialidad, a comenzar un viaje, ya que vivía en Granada, perdiéndome por los paisajes que conformaron la personalidad del poeta siendo niño. Así, cada fin de semana, con la cámara, "Libro de Poemas" y un bocata en la mochila, recorría la Vega de Granada, entre Fuente Vaqueros y Valderrubio (antigua Asquerosa), en busca de dar imágenes a las sensaciones que me producía la lectura de aquel primer libro suyo de poemas. Eso solo fue el principio...

Martes 21 de mayo, 20:00 horas. Club Social Exartes.

La compañía ‘La Siniestra Théâtre’ presenta ‘La Bruma de Atacama’ (espectáculo y posterior exposición del proceso de trabajo). ¿Qué sucede cuando una astrofísica, encargada de la construcción del radiotelescopio ALMA, y un rescatista de alta montaña confrontan sus búsquedas, sus soledades y sueños en medio del desierto de Atacama? ¿Cómo guiarnos en el desierto cuando el paso del tiempo ha dejado de ser fiable? El desierto de Atacama es el escenario donde Ludivine, una apasionada astrofísica, debe comenzar la construcción del radiotelescopio ALMA, pero extrañamente las piezas no llegan. A través de un mundo real y poético, de teatro físico y danza, emprendemos una historia donde el universo, el desierto o un cuerpo humano siempre están a punto de transformarse o de reencontrarse con el infinito.

Jueves 23 de mato, 20:00 horas. Teatro Principal.

La Compañía María de Zayas & Bazz Chamber presneta ‘Valor, Agravio y Mujer. Dramaturgas del Siglo de Oro”. Es un concierto dramatizado que se estrena en estas Jornadas con una recopilación de textos de dramaturgas del Siglo de Oro engarzados por un hilo argumental con el que se pretende contextualizar histórica, social e ideológicamente la creación dramática llevada por mujeres artistas en una época en la que el predominio de autores de sexo masculino era evidente. Aunque, mientras en el teatro isabelino las mujeres tenían prohibido subirse al escenario, en nuestro Siglo de Oro las mujeres escribían, dirigían y actuaban en una suerte de vanguardia que adelantaba conquistas que tardarían siglos en consolidarse. En los diferentes pasajes, se recoge la obra de las mujeres que escribieron teatro en el siglo XVII, abarcando la realidad que entonces configuraba el denominado «Imperio Español», a través de los textos de Ana Caro Mallén, María de Zayas, Ángela de Acevedo, Leonor de la Cueva, Sor Juana Inés de la Cruz, entre otras.

Viernes 14 de mayo, 21:00 horas. Teatro Principal.

Producciones Yllana y Töthem se unen para dar lugar a ‘Trash!’. Un espectáculo vital y energético sobre las posibilidades del reciclaje a través de la percusión, el movimiento y el humor. Se desarrolla en un centro de reciclaje de basura, donde cuatro imaginativos operarios dan nuevos usos a todo tipo de desechos que llegan al lugar, haciéndonos reflexionar sobre el exceso de consumismo de nuestra sociedad. Bombonas de butano, paraguas, pelotas, cajas de herramientas, bocinas, bolsas de basura… Cualquier elemento que cae en manos de estos operarios, son transformados en vistosos números musicales llenos de ingenio y humor. Un show para todos los públicos.

Sábado 25 de mayo, 19:30 horas. Club Social Exartes.

Acto de clausura de las XIX Jornadas de Teatro de Puerto Real ‘Alfredo Los’.

Sábado 25 de mayo, 20:30 horas. Club Social Exartes

Rebeca & Sparring Songs: ‘A Bocajarro’. Concierto Teatralizado La Cía. ‘Sparring’ aborda su quinto montaje siguiendo su línea musical, porque encontramos aquí, en la música, el lenguaje común dónde comunicarnos. La mezcla de canciones y la rítmica del verso nos permiten fluir por una expresión poética y disfrutar de la magia del instante. Rebeca Torres canta las canciones de Sergio Domínguez, y Sergio arropará el encuentro con su guitarra y los arreglos de Jarry García y Enrique Galera y la dirección incondicional de Antonia Gómez. Un concierto estelar teatralizado: