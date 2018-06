Maribel Peinado no se presentará a las próximas elecciones en Puerto Real

Maribel Peinado ha anunciado en rueda de prensa su intención de no presentarse a las próximas elecciones municipales en Puerto Real aunque mantiene su acta.

La actual vicepresidenta segunda de la Diputación está condenada a dos años y medio de inhabilitación para cargo electo por no proporcionar información a la oposición cuando era alcaldesa de Puerto Real, cargo que ocupó desde 2011 hasta 2015. En concreto, el juez le imputa un delito continuado contra los derechos civiles.

Muy emocionada, Peinado ha asegurado que la denuncia "no tuvo otro motivo que sacarle rédito político y no una fiscalización de la labor del gobierno". Apunta que no dejará el acta porque, según sus abogados, "sería como verse culpable" y ella "va a luchar por demostrar su inocencia".