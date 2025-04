El compromiso asumido por el Gobierno de Pedro Sánchez de conceder a Cataluña un sistema de financiación privilegiado en forma de un sistema de cupo, similar al que tienen las comunidades de régimen foral, ha suscitado alarma entre los especialistas del mundo académico, que ven en ello una concesión política que puede romper el modelo bajo el que se ha consolidado el Estado de las Autonomías y sus mecanismos de equilibrio. La Fundación de Estudios de Economía Aplicada (Fedea), una institución con indudable prestigio en la evaluación de la financiación autonómica, ha planteado en una reciente publicación la posible creación de una agencia tributaria integrada por el Estado y las comunidades autónomas de régimen común que daría a Cataluña una administración recaudatoria propia, pero que evitaría la fragmentación que supondría la propuesta a la que llegaron los socialistas con Esquerra Republicana. La alternativa presentada por Fedea supondría, según su autor, el profesor Jorge Onrubia, titular de Hacienda Pública en la Universidad Complutense, una opción más recomendable “frente a la fragmentación extrema” propugnada por el acuerdo que está pendiente de implementación. “El modelo que defendemos se fundamenta en la idea de que debe ser un único ente administrativo el responsable de gestionar todas las figuras del sistema tributario, con independencia de si se encuentran o no cedidas a las comunidades autónomas”, señala el autor, para añadir que la titularidad del ente “debe corresponder al Estado”. Se trata de una propuesta interesante para un debate que inevitablemente se va a suscitar. Desde la perspectiva de Andalucía es fundamental consolidar un sistema que no suponga privilegios de unas comunidades sobre otras y que no rompa el principio de solidaridad que ha sido una de las bases del sistema autonómico. Es recomendable que en una cuestión tan delicada se dejen en segundo plano las estrategias puramente políticas y se dé voz a los expertos.