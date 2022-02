Te voy a decir dos cositas, Juan

Aún con el llanto de dolor de mi querida Mónica en mi alma, me decido a reflejar la irreparable pérdida de mi amigo y compañero.

Has formado el lío del montepío. Durante toda tu vida hiciste el bien. Y ahora todos te lloramos. Como has podido hacernos esto y además en pleno carnaval. A nadie se le ocurre, nada más que a ti. Pues te voy a decir dos cositas, te voy a esperar en mi calle , o mejor dicho , espérame tú , porque allí donde tú estés , que será en un sitio muy cercano a Dios, y a tu cristo del Descendimiento , quiero estar a tu lado. Porque siempre que estuve me hiciste ver y sentir la bondad, el amor , el respeto , el cariño ,la educación. Con tu carácter de vejeriego hasta la médula , supiste derramar todo lo que mucha gente necesita. Y lo hiciste a través de tu pasión , de tu vocación , la radio , tú radio . La que compartimos horas, días, meses ,años.

Junto a ti y con tu elegante prudencia y afabilidad , me hice mejor. Y te tengo que decir dos cositas más , la vida no ha sido justa del todo contigo. No, no lo ha sido. Te has ido antes , mucho antes y eso injusto. El mundo necesita gente como tú. Y es imposible reemplazar tu corazón y tu personalidad.

Cádiz , a la que tanto querías , ya te echa de menos y ya está sin consuelo. Gracias por todo lo que has hecho por los demás. Descansa en paz.