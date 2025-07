Sociedad de irresponsables

Mevan a perdonar este comentario viejuno: cuando yo iba al colegio, si algún profesor tenía una queja sobre mí, mi padre se ponía de parte del profesor, si no me daba un cate. Ahora si un niño se queja a sus padres de un profesor, se ponen de parte del niño, lo que le resta autoridad al profesor y manda un mensaje a los niños de que pueden hacer lo que les dé la gana. Niños hiperprotegidos se convierten en adultos irresponsables, esa idea de que hagamos lo que hagamos no tiene consecuencias. Se empieza tirando colillas al suelo, dejando que los perritos meen y caguen en la calle, de ahí a dejar el coche en cualquier lugar, a tirar cáscaras de pipas y cualquier desperdicio en las aceras, sacar la basura fuera de horario , dejar en cualquier lado enseres y muebles, de ahí se pasa a evadir impuestos mientras se exige de la administración ayudas e inversiones, cobrar y pagar en negro, hacer obras sin licencia, ruido a cualquier hora de la noche, escaquearse del trabajo. Somos la sociedad de “el que venga detrás que arree”, “a mí qué más me da”, “es indiferente que el gobierno de Cataluña saquee España mientras a mí no me toquen la paguita” , “algo habrán hecho los moros estos”, “qué más da si se van de putas, no es para tanto”. Es la sociedad de los irresponsables. Han detenido a 20 personas por los altercados de la huelga del Metal donde tiraron piedras a la policía, quemaron contenedores, bloquearon calles y puentes, con la cara tapada para poder hacer el salvaje sin consecuencia alguna, jaleados por algunos descerebrados, tratados como si fueran héroes de la clase obrera. Cuando los detienen y les toman declaración, pobres chavales, se está vulnerando el derecho de huelga, lo único que hacían es reivindicar sus derechos. Un tipo que identificó la policía, detenido en Barajas cuando se iba a Cuba, gozaba de una buena situación económica, la dictadura cubana, que es incapaz de darle de comer a su pueblo y tiene en la cárcel a mil presos políticos, le manda a un gachó con el que se hace una foto con el puño levantado y ¡la camiseta del Cádiz! Este es el reflejo de esta sociedad. Luego nos asustamos porque grupos de nazis vayan a darle palizas a unos pobres trabajadores en Torre Pacheco, alentados por Vox y otros descerebrados. Los que hacían el bestia con la cara cubierta en Cádiz, critican a los falsos patriotas con la cara cubierta en Murcia que quieren linchar a los más pobres de entre los pobres. Esa es la sociedad en la que vivimos, “Del asesinato como una de las bellas artes” pero al revés.