Con pocas luces

Cádiz no es una ciudad atractiva en Navidad. Cualquier municipio se apaña como puede para que uno de sus rincones se convierta en un punto de encuentro navideño. Aquí poco se sabe aún de cómo será nuestra Navidad. Mientras tanto, El Puerto, Chiclana, Jerez... cualquier localidad de nuestro entorno se muestra más interesado que Cádiz en hacer de la ciudad un lugar atractivo para gente que seguramente gastará y dará vida a nuestras calles. Pero aquí se huye de todo. No se apuesta por nada. Ni luces, ni música, ni animaciones callejeras. Mientras tanto los comerciantes, sobre todo del centro, se las tienen que apañar para hacer que sus establecimientos aparezcan en las rutas de los paseantes. Si no espabilamos, la gente seguirá tirando para Sevilla para oler a Navidad y nuestras calles y escaparates morirán de tristeza. Estamos a tiempo y, casi como siempre, no requiere mucho esfuerzo, tan sólo un poco de voluntad.