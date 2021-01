Sin pestiño, sin erizo y sin concurso

La gente está despistada, entre el coronavirus, la borrasca Filomena y la ola de frío. Parece el Apocalipsis. En otros tiempos, se hubiera dicho que no respetan ni que estamos en Carnaval. Porque el fin de semana pasado, en condiciones normales, tocaba organizar la Pestiñada, la Erizada y la Ostionada. Y esta semana, con una participación como en los tiempos de Teófila, hubiera comenzado el concurso del COAC en el Gran Teatro Falla. Y todas las agrupaciones llevarían un pasodoble para acordarse de las castas del Patronato y otro para criticar a la alcaldesa. Y el concurso se terminaría todos los días a las tres de la madrugada, hora a la que regresarían los autobuses a Alcalá de Guadaíra, Marbella o Isla Cristina. Y el Jurado Diario estaría puntuando, con los mismos de siempre en los primeros puestos. Y en Cádiz no se hablaría de otra cosa, ni nadie pasaría frío en los colegios, porque el ambiente estaría calentito.

El año pasado de 2020, sin ir más lejos, hubo concurso. Los ganadores fueron: el coro 'La colonial' (de Fernández y Pedrosa); la comparsa 'Oh capitán, mi capitán' (de Tino Tovar); la chirigota 'Los #Cadizfornia' (de Vera Luque) y el cuarteto 'El cuarteto del More…' (los niños, de Iván Romero). Sin embargo, este año no ganará nadie, y se quedará ese agujero negro en el palmarés del Carnaval. En 2021 no hubo concurso (ya no hay ni Patronato), y se jodió el asunto, y pasará a la historia como un año en blanco, que no es lo mismo que en negro.

Desde que tenemos democracia en España no se recuerda una cosa igual. Sin Carnaval, con toque de queda y con ley seca. No se hizo la reconquista de las libertades para que se lo cargara un bicho asqueroso. No volvió el Carnaval a febrero para que cuando había pasado menos de medio siglo se quedara el Falla sin estos espectáculos culturales/festivos. Puesto que unas Galas Carnavalescas suenan a Fiestas Típicas Gaditanas, y nadie se quiere apuntar. Es natural. Para eso que organicen las galas en el mes de mayo, si están todos vacunados, lo que se podría gestionar con Pedro Sánchez. Como personal de riesgo que son los carnavaleros.

Otra posibilidad sería organizar las galas en el Teatro Pemán (digo en el Teatro del Parque Genovés que no lo ves), en un plan como el Me Río de Janeiro, galas para veraneantes, guiris y guachisnais. Reírse por no llorar. Al Carnaval se lo han cargado y nadie dice nada, mientras la gente llora porque no habrá procesiones en Semana Santa y critican al obispo Zornoza, como si él tuviera la culpa del Covid-19. Cualquier cosa, con tal de no cantar un pasodoble valiente a Kichi.