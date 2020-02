Una pareja bien avenida

Mi colaboración de los sábados quiero dedicarla a temas de Cádiz. Por eso, en principio, la salida de Podemos de la líder de Adelante Andalucía, Teresa Rodríguez, no debía ser objeto de mi comentario, pero resulta que, su pareja, el alcalde de Cádiz, también se ha salido de Podemos, que era la formación política de origen de los dos. Por lo pronto, Kichi, ha asegurado que la salida de su compañera de Podemos no afectará al gobierno de la ciudad. Espero que así sea, porque es obvio que si en una pareja uno tiene problemas, esto afecta en su trabajo o en su humor, al otro miembro de la misma. Nuestro alcalde se ha mostrado más que elogioso con su pareja, lo que no parece que sea por la conmemoración del día de los enamorados, sino por convicción y la justifica porque "cuando las estrategias cambian, cuando las diferencias se hacen notorias, se emprenden caminos diferentes" Le parece bien que ella quiera tomar distancia con quienes han estado 40 años al frente de la Junta, y a los que considera parte de los males de nuestra tierra. Termina diciendo, cariñosamente "todo mi apoyo para Tere y su equipo; fue bonito el camino y crecer juntos.

Por su parte, Teresa ha explicado que estando en Podemos su grupo no es capaz de cumplir los compromisos adquiridos con los votantes. No obstante, tanto Rodríguez como Pablo Iglesias se alaban mutuamente la forma de separarse "no agresiva, sino empática, constructiva y hasta cariñosa" y le agradece al madrileño que acepte la ruptura con tan buenos modos. No sé si Iglesias se hubiere mostrado tan permisivo si hubiere recordado la opinión manifestada por Teresa respecto de los fundadores de Podemos: un partido de madrileños, masculino, universitarios, de clase media.

Pretende Teresa crear un partido en Andalucía, como lo hay en Cataluña, Euskadi, Galicia, e incluso en Teruel y los expertos piensan que encontrara muchas dificultades. Por lo pronto, las siglas Adelante Andalucía no son suyas, sino que la marca está registrada por Podemos (Echenique) y por IU (Maillo). De otro lado su grupo parlamentario en Andalucía cuenta con 17 parlamentarios, de los que 6 son de IU. Si renunciaran los obedientes a ella, esas 11 actas pasarían a IU y ha manifestado que no piensa hacerles este regalo. No tendremos que esperar mucho porque el próximo 28 de febrero, 40 aniversario del referéndum de autonomía de 1980, quiere presentar su proyecto, como una alternativa al PSOE, porque considera agotado su proyecto político. Le recordaran, que seguiría con Iglesias si este le hubiera aceptado una independencia, como la que tiene Ada Colau, de Podemos, en Cataluña.