Excelso cantor

Pemán apoyó los dos golpes de estado del siglo XX, fue miembro de la Junta Técnica de Burgos durante 16 meses, impulsó la depuración del magisterio español con un decreto que redactó y ejecutó su segundo Enrique Suñer y llevó a las últimas consecuencias su sustituto Pedro Sáinz Rodríguez, fue impuesto por Franco como director de la Academia de la Lengua, salvó la vida a muchos como el abuelo de José Pedro Pérez Llorca (Leonardo Rodrigo) y el padre de Eduardo Haro Tecglen (lo cuenta en ‘El niño republicano’), se negó a depurar a los académicos republicanos, durante la guerra escribió el ‘Poema de la Bestia y el Ángel’ contra el bando democrático. Desde un primer momento hizo gala de su catolicismo y de su apoyo a la monarquía. Fue un célebre autor teatral, el ‘Divino impaciente’ se representaba por tres compañías de manera simultánea , con el dinero que ganó se compró la casa de la plaza de San Antonio. Sus obras se ofrecían a menudo en el Estudio 1 de TVE. Se hizo muy famoso por el programa ‘El Séneca’ con el autor Antonio Martelo. Fue asiduo articulista en el periódico ABC, su columna ‘Nieva en Cádiz’ ganó el premio Marino de Cavia. A partir del Concilio Vaticano II dio un giro a su pensamiento haciéndolo más moderado . La presidencia del Consejo Privado de Don Juan atemperó la radicalidad de los primeros años. Como articulista fue notable mientras escribía de costumbres, como poeta , a mi modesto entender, fue mediocre, como autor de teatro tuvo mucho éxito, algunas de sus obras fueron llevadas al cine (‘La viudita naviera’, ‘Cuando las Cortes de Cádiz’).Impulsó la vida cultural de Cádiz durante 40 años en todos los ámbitos. Me parece bien la Ley de Memoria Democrática y que el nomenclátor vinculado a batallas, hechos y personajes golpistas sean retirados de las calles. Manuela Carmena , como alcaldesa de Madrid, creó una comisión de historiadores que, entre otras cosas, decidió mantener el nombre de Pemán del callejero de Madrid. En Cádiz Kichi encargó a una empresa ¡de arqueología!, previo pago de 3.500 euros, hacer un informe que justifique la decisión previa adoptada por el Ayuntamiento, de camino se retiró la placa de Vasallo que estaba en la casa natal del escritor cuya única referencia era a su papel como escritor, con la leyenda “excelso cantor de la raza hispana”, que es una cursilada, no menciona el golpe, la guerra ni el franquismo. La diferencia entre Pemán y Carranza es que este último participó activamente en el golpe, en la guerra y en la represión, fue nombrado alcalde por Franco, son sus únicos méritos.