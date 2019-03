En defensa de la enseñanza pública

Este ha sido el primer Ayuntamiento en años que ha apoyado de manera decidida a la escuela pública. Seguramente no habrá dedicado todo el dinero que hacía falta pero de su compromiso con la enseñanza pública no hay duda. Algunos colegios han recibido más inversión que otros, quizás porque estaban en peores condiciones (Celestino Mutis, Santa Teresa). Desde los primeros gobiernos de Carlos Díaz no se daba en la ciudad un gobierno municipal que de manera más decidida haya dado su apoyo a los centros públicos. Algo que debería ser normal se ha convertido en excepcional. Lo raro es que gobiernos municipales y de la Junta en lugar de apoyar los centros de su competencia promuevan medidas que benefician a los concertados. Si los 20 años de gobiernos del PP en Cádiz supusieron un abandono de los colegios que son su responsabilidad , resulta todavía más llamativo que lo haya hecho la Junta de Andalucía gobernada por el Partido Socialista durante 36 años. Es doloroso que la ciudad de Cádiz sea la única de Andalucía donde el porcentaje de niños matriculados en colegios concertados supere a los matriculados en los públicos. Estaría muy bien saber dónde matriculan a sus hijos los cargos públicos del PSOE porque lo que yo conozco es que todos los llevan a centros religiosos. Quizás el único cargo público socialista que a lo largo de su vida ha defendido la enseñanza pública es José Pacheco. Pásense ustedes alguna mañana en la puerta de entrada de Las Carmelitas, Las Esclavas, San Vicente, San Felipe, Salesianos y verán a algún que otro dirigente socialista que luego se parte la camisa en defensa de la pública. Y algunos que no son cargos públicos pero que dan lecciones de izquierdismo un día sí y otro también. Último ejemplo: el gobierno de Susana Díaz decretó el distrito único para la ciudad de Cádiz lo que supone un beneficio notable para los centros concertados. Si el PSOE en la Junta apoyó de manera notable a los centros concertados lo que está por venir será peor aún. Por eso hay que felicitar a Ana Fernández y al Equipo de Gobierno cuando hace las cosas bien. El viernes acaba el plazo para matricular a los niños . Quiero repetirlo: la enseñanza pública es plural, diversa, inclusiva, los centros están atendidos por profesionales que han sido seleccionados por sus conocimientos y no por su vínculo con el cura de turno, trabajan con intensidad , están sometidos al control de padres y la administración. No hay color.