Los cegatos con botas

Contaba José Mari Jurado que cuando el Peña vivía en Madrid se dedicaba a ir por los bares para vender “calcetines especiales para camareros”, ni que decir tiene que se los quitaban de las manos. Pensaba en ello al ver la cantidad de políticos provistos de botas y chalecos reflectantes estos días: por aquí han pasado Pedro Sáncez, Juanma Moreno, Luis Planas, Antonio Sanz, María Jesús Montero, una pléyade de directores generales, consejeros y toda suerte de cargos medios del Gobierno de España y de la Junta de Andalucía, acompañados siempre de alcaldes y dirigentes dela Diputación, rodeados de los pelotas, los llevadores de maletas y los quitapelusas de costumbre, para salir en las fotos como si esas visitas sirvieran para algo. Lo único que hacen es molestar a bomberos, guardias civiles, militares de la UME y el resto del personal que trabaja para atender a la población de los municipios afectados por las inundaciones, para salir en unas fotos y en las televisiones de costumbre con el protagonismo que les concede a los del PP Canal Sur y a los del PSOE TVE. No hay canal de televisión que no tuviera algún reportero destacado, algunos pobres los hacían situarse en el centro de una riada mientras clamaban porque la gente fuera prudente y no se acercara a los cauces de los ríos . Todos estos políticos, por supuesto, con los chóferes y el resto del séquito correspondiente. No hay un solo cargo público que no se haya hecho fotos con las botas de agua y el chaleco reflectante, a poder ser con la serigrafía del organismo que representa. Así que las comitivas de políticos eran multitudinarias entre unas cosas y otras. En realidad los afectados por inundaciones daban un poco igual, todo se hacía para salir en los medios y en las redes sociales, los políticos tienen todos esa cosa tan extravagante que ahora llaman community manager , total paga España, como decía Emilio López. Una visita a Grazalema, otra al polideportivo de Ronda donde están los de Grazalema, otra a las calles de Ubrique donde corre el agua, una más en las barriadas de Jerez que el Guadalete ha inundado, estos días la imagen de la Venta La Cartuja y de algo tan extraño como un edifico que se llama, ojo al dato, Puerto de Jerez, han dado la vuelta al mundo, las imágenes se difunden y todos los políticos quedan como unos campeones, siempre con sus botas y sus chalecos comprados con urgencia para la ocasión. Es una especie de Principio de Heisseberg, la base de la física cuántica, llevado a la política : toda partícula modifica su comportamiento al ser observada.