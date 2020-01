En el Diario de ayer se daba la noticia y la imagen, del cartel que anuncia la Semana Santa de 2020. Aún quedaran en las calles que recorrió la cabalgata de Reyes, si no restos de confetis y serpentinas, si los ecos de las trompetas y de los gritos de admiración y contento del público infantil que la presenciaba. Presentar el cartel de Semana Santa, sin tener en cuenta que las comparsas coros y chirigotas están aún de ensayos, no es una precipitación que vaya en demérito de nuestras fiestas de carnaval, porque Carnaval y Semana Santa son dos mundos paralelos que no se interfieren.

El cartel seleccionado que muestra la salida del paso de misterio de la cofradía de la Columna, una de las más antiguas de Cádiz, obra de Francisco Alonso Villalobos, es por decirlo de una sola vez, una preciosidad. El mejor, sin duda, en mi opinión, de todos los que anunciaron la Semana Santa gaditana. Hasta el punto que despertará la admiración y quizás hasta la envidia de otros cofrades cercanos, como los de Jerez y Sevilla. Paco Alonso, que fue Hermano Mayor de la cofradía del Nazareno del Amor, tiene ya una larga ejecutoria como pintor de estampas de la Semana Santa gaditana y en abril de 2014, expuso 20 cuadros en el Casino Gaditano.

El de ahora, como dije, pinta la salida del Cristo de la Columna y la pinta con el realismo y la exactitud de lo que debiera ser. El tono es el morado, más cercano al lila que sirve de fondo a la imagen. Los penitentes llevan largos capirotes, con la túnica ceñida por el cíngulo de esparto y portan las varas de presidencia, unas plateadas y otra la dorada del Hermano Mayor. Caben en la imagen no solo los ciriales, sino también el estandarte y especialmente el paso de Jesus atado a la Columna, saliendo de San Antonio, que refleja el cartelista con exactitud minuciosa, destacando la columna de plata, así como las casas emblemáticas del lugar. El mayordomo de la cofradía podía tener a la vista el cartel de Paco para preparar la salida de este año, porque para mí, refleja la cofradía soñada, la que debiera ser, como el pintor de Cámara, refleja en su retrato, mejorada, la imagen de la pintada. Enhorabuena a Paco y a su esposa, hija del que fue mi compañero en la junta de la Buena Muerte. Este cartel y la noticia de que no se encarecen las sillas con el IVA, son dos buenas noticias para la Semana Santa de 2020.