El blog de Fernando Santiago

Hace algún tiempo que no polemizo con Fernando Santiago. Por eso me alegro que con la publicación en su blog (que se lee con Diario de Cádiz, en su versión de internet) de un video titulado "bacanal cofrade", me de ocasión de discrepar con él. La primera polémica fue cuando escribió que si no era hora ya de cambiar el nombre de la calle Garcia de Sola, porque el mentado (que era mi abuelo) fue un personaje de la dictadura franquista. La segunda, fue con algún asunto relacionado con el Casino gaditano, institución que no goza de su aprecio, porque, según él, allí se dictaban y ejecutaban (¡!) sentencias de muerte. Ambas polemicas publicadas en este Diario. Sin embargo, nuestras relaciones personales son buenas; tenemos amigos comunes y nos une, como ya he escrito alguna vez, que ambos somos gaditanos y él forofo del Atlético de Madrid y yo menos, pero también.

La polémica, me la sirve en bandeja, porque en su blog da unas imágenes de las procesiones de Semana Santa, amenizadas con una música sudamericana, nada parecida a las marchas procesionales. El video empieza con un penitente sin capirote que baila y en él se van alternando pasos con imágenes, corriendo desaforadamente; la Legión; hasta que aparecen otros pasos identificables, a los que los cargadores lo llevan al son de una conga. Como soy cofrade he reconocido el paso del Perdón y también el palio de una Virgen que mecen con violencia. Otros pasos de Cádiz, identificables, por lo violento de la carga, están a punto de vuelco. Termina con la imagen del manigueta derecho delantero de la cofradía de Afligidos, con el rostro cubierto, pero reconocible por el escudo de la cofradía y con otros penitentes que se inclinan ante un crucificado al son de una música inapropiada.

Estoy de acuerdo con que en la carga de los pasos se cometen, a veces, excesos, pero lo que refleja el video es que esos hermanos están menospreciando a las imágenes del Cristo y la Virgen, ridiculizándolos. Esto no ocurre en las cofradías. Con la democracia se abrió el debate de la información que es posible y el TS puso el límite en la veracidad de la información. Está penado en el C.P. ofender sentimientos religiosos y el escarnio de sus ceremonias. Cualquiera que vea el video por muy agnóstico y enemigo de las cofradías que sea, podrá decir que eso es lo que ocurre en la Semana Santa. Tres días seguidos ha aparecido el video en el blog de Fernando y esperaba que otros más autorizados que yo protestaran por su emisión. Ante su silencio lo hago yo, aunque no me corresponda.