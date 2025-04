Las amistades peligrosas

Novela de Choderlos de Laclos que se desarrolla mediante las cartas que se escriben el Vizconde de Valmont y la Marquesa de Merteuil donde se cuentan sus conquistas amorosas mientras en las calles tiene lugar la Revolución Francesa. Famosa por las dos películas que se han hecho basadas en la novela. Viene a cuento de la carta que le envía la consejera de Salud al alcalde de Cádiz para decirle que la Junta quiere hacer el nuevo hospital pero no hay ni un euro, ni un proyecto, ni una licitación, nada en los presupuestos, la consejera le escribe al alcalde como hacía el personaje encarnado por Glenn Close al que hacía John Malkovich mientras le ponen denuncias a los integrantes de la Marea Blanca, los ciudadanos sufren listas de espera eternas , se deteriora el servicio de salud y la sanidad pública se privatiza . Estos políticos dan risa, en lugar de resolver problemas montan un teatro como si los ciudadanos fuéramos idiotas. Tras la carta salen en tromba Antonio Sanz, Mercedes Colombo y Bruno García a decir que así se demuestra el compromiso de la Junta, del presidente y del PP, que ahora todo depende de que la Zona Franca ceda el suelo. A la carta le faltaba lo que ponían las chicas en los sobres de las que mandaban a sus novios que hacían la mili “date prisa cartero que esta carta es para el soldado que yo más quiero”. Hay que tomárselo a broma porque otra cosa no merece semejante estupidez. En Pantaleón y las Visitadoras los militares peruanos destinados en lo profundo de la selva se escribían para organizar el envío de prostitutas, que sepa JUANMALOHARÍA que el género epistolar es más antiguo que el hilo negro, mandar a una consejera del PP que le escriba a un alcalde del PP (y presidente provincial) demuestra el grado de enajenación al que ha llegado la política española , el moderado Juanma no es ajeno a la mamarrachada, por mucho que la mente retorcida de Antonio Sanz y la docilidad del alcalde tienen mucho que ver en semejante pantomima. Lleva siete años Moreno Bonilla, llegó a caballo de aquella campaña #JUANMALOHARÍA, los portadores de aquella pancarta están todos comiendo del pesebre público como recompensa por los servicios prestados a la causa. El PP le dio mucha caña al PSOE, con toda la razón, porque no se hacía el nuevo hospital a pesar de los dos convenios firmados para financiar la operación con la recalificación del suelo que ahora ocupa el Puerta del Mar, ahora ellos marean la perdiz. Bruno podía cantar por Miguel Aceves Mejía, el Rey del Falsete, una Carta a Eufemia a la consejera así se cierra el círculo lírico bailable. Don sin din puñetas en latín, los aristócratas se escriben mientras la gente sufre por la mala gestión.