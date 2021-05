El periódico El País se ha tomado muy en serio la campaña de las elecciones autonómicas para la Comunidad de Madrid y a diario nos da más que cumplida información de sus avatares, si bien centrada exclusivamente en la capital, por ser la única uniprovincial, aunque cuenta con 179 municipios y entre ellos algunos muy destacados, como Aranjuez y Alcalá de Henares. Como dice su himno, "Madrid, uno, libre, redondo, autónomo, entero"…que por algo se dice "de Madrid al cielo". La información de El País demuestra que esas elecciones, donde compite la candidata del PP, Isabel Díaz Ayuso, se las ha tomado muy en serio, casi como si se tratara de las elecciones generales, conscientes de la importancia que tiene para todo el territorio nacional y conscientes también de la debilidad del candidato del PSOE, Ángel Gabilondo, al que ni siquiera el concurso de Pablo Iglesias, parece valerle de mucho. Como dice el periódico citado, hay hueco para hablar sobre la pandemia y sin embargo, ha desaparecido la discusión sobre cómo gestionar la Comunidad.

A la candidata del PP se le ha ocurrido, como un recurso valido de su campaña, proclamar el "orgullo de vivir a la madrileña". En una entrevista telefónica explicó qué era ese orgullo, aclarando que "es el carácter universal de una comunidad a la que vienen ciudadanos de todos los rincones de España y del mundo y que hay una forma de vida a la madrileña que cuando uno viene a Madrid, se pasa bien"; que "en Madrid puedes cambiar de empresa y cambiar de pareja". Han recurrido, para llevarle la contraria a la candidata de Más Madrid, que objeta que "vivir a la madrileña es no pisotear al prójimo" y el sesudo Pablo Iglesias dice que "lo bueno de Madrid es poder estudiar sin tener recursos", como si las becas de estudios fueren exclusivas de esa Comunidad.

Yo no quiero ausentarme de la polémica. He vivido en Madrid muchos años: los del bachillerato, los cinco de la carrera y los tres de la preparación para las oposiciones. Pues bien, reconociendo lo agradable que puede ser vivir en la capital, sea teniendo la popularidad de un futbolista, torero o estrella de cine, o la nula del solitario que vive como un cartujo sin relacionarse con nadie, se puede vivir a gusto en Madrid. Personalmente, prefiero vivir en la provincia de Cádiz. El gusto lo habré heredado mi abuela Pilar, que cuando estaba en Cádiz le desaparecían todos los achaques y peplas, solo pasar de Despeñaperros. Esto de vivir a la madrileña de que habla la candidata Isabel, puede tener en España hasta 50 modalidades provinciales y dos más, de las ciudades autónomas. No es una exclusiva de Madrid.