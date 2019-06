Ultra derechita cobarde

Era tan demencial, con sinsentidos como que "un gatillazo podrá terminar con un hombre en prisión", o que la "única relación segura entre un hombre y una mujer será a través de la prostitución" que muchos pensamos: ahora sí. Ahora es cuando le hacen retirarse y le sacan la tarjeta roja del frenopático. No ha estado muy lejos: incluso desde Vox corrieron a desmarcarse de su líder regional para subrayar que lo que este había escrito en su muro de Facebook eran "opiniones personales". Francisco Serrano, de hecho, ha terminado desvinculándose de estas declaraciones y atribuyéndolas a un colaborador. El hostigamiento ha sido tal, afirma Serrano, que le ha obligado a solicitar una baja médica. Curioso que sienta el efecto del acoso, pues no es otra cosa lo que él y su grupo alientan hacia "desviados, vagos y maleantes" varios -feministas, inmigrantes, LGTBI-, o hacia aquellos que no computen en el carné de españolidad de bien.