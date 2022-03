Publicaciones cofrades

Siento discrepar de ese gran periodista que es Melchor Mateo, que escribía en este Diario que "hacía muchos años que Cádiz no era testigo del nacimiento de una nueva publicación relacionada con la Semana Santa". Como cofrade conspicuo que es (no en balde es el capataz del paso de la Virgen de las Angustias, de la cofradía del Ecce Homo) habrá comprobado y leído que "Línea 6 de Comunicación", que edita Carlos Medina Lapieza, lleva muchos años publicando, bajo el título " A paso de horquilla", resaltando así una de las características más señalada de nuestra Semana Santa, editada en muy buen papel y con cuidadas fotos, muchas inéditas y textos de cofrades en la que yo he colaborado muchos años e incluso en uno, presentado la revista.

Probablemente en Sevilla y quizás en Málaga se editan más publicaciones que aquí, pero hay que recordar que la Caja de Ahorros y Monte de Piedad de Cádiz editó muchos años un folleto con itinerarios, horarios y comentarios de nuestras cofradías...

De todas formas mi alegría por esta nueva publicación que edita el Consejo de Hermandades, que aún no conozco pero que, avalan los autores de los textos y de las fotografías y que, por cierto, rinde pleitesía a las publicaciones de la Caja de Ahorros, al repetir el título que esta empleaba "Cádiz la pasión junto al mar".

Como la actualidad manda y las noticias no se conservan, paso a comentar el desalojo del Centro de Negocios, que se instaló en el Casino Gaditano y que vuelve a la actualidad porque el Ayuntamiento ha enviado una carta a sus usuarios, dándoles el plazo de 20 días para que desalojen los espacios que ocupan. Al parecer, el Ayuntamiento tiene prevista unas actuaciones en el inmueble del que es dueño. Y esto por la donación que se efectuó por la directiva del Casino a favor del Ayuntamiento, el que, a cambio, reconocía el derecho de uso durante 25 años a sus socios, limitado a las dependencias de la planta baja. El Centro de Negocios se instaló por la Zona Franca de Cádiz desembolsando 400.000 euros y fue un éxito al completarse de inmediato sus instalaciones y además con una larga lista de espera. El tema del Centro de Negocios es ajeno a la competencia de la directiva del Casino. Es una cuestión a resolver entre el dueño de las instalaciones que es el Ayuntamiento y los ocupantes del Centro de Negocios. El presidente del Grupo municipal del PP acusa al alcalde de dejar que el edificio se caiga a pedazos y que ha actuado como un "asustaviejas".