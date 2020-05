Playa patriótica

Aconsejaba el sabio británico Bertrand Russell que las opiniones se sustentaran en los hechos, "just the facts". Parece que nuestra sociedad se basa más en los prejuicios, solo nos fiamos de aquello que confirma lo que ya nosotros pensábamos, por eso circulan tan rápido los bulos: nos los creemos si vienen a corroborar lo que creíamos. Los mismos que hace unos meses atizaban al gobierno porque no declaraba el confinamiento se manifiestan ahora pidiendo libertad para salir de él. Paradojas de aquellos que piensan que Franco fue un gran hombre porque metió en cintura a España gritan consignas que si se hubieran dicho hace 50 años los hubieran mandado a los calabozos de la DGS para que Billy el Niño les hiciera unas caricias. En esa misma lógica parece que es un problema de magnitudes bíblicas: que las playas de Cádiz se vayan a abrir el día 1 de junio, exactamente la fecha en la que se llevan abriendo las playas desde hace décadas. Hay quienes lo venden como un insoportable atropello del Kichi y sus bolivarianos, una semana sin playa ¿qué va a ser de nosotros? Ya tenemos el papel higiénico, la levadura y los guantes ¿qué vamos a hacer ahora? Nos dejan salir a comprar, a las terrazas, a hacer deporte, a pasear, al campito de Chiclana, al adosado en el Novo, a jugar al golf, pero durante esta semana no nos vamos a poder bañar. Intolerable, son unos indeseables, esto es una dictadura castrista, habrase visto, en qué manos estamos, unos perezosos, unos ineptos. -¿Usted quiere bañarse en la playa? -¿Yo? Ni se me ocurre, yo no voy a mezclarme con la chusma, yo me voy a mi chalet con piscina, no me pongo en la arena con esas gordas que juegan al bingo, esos niños haciendo el gamberro y esos altavoces diciendo de todo. Estoy mucho mejor en mi piscina. -Entonces ¿qué más le da? - Estaríamos buenos, no se puede permitir lo que nos hacen, una semana sin playa. Comunistas.

Es lo que tiene levantarse con Federico, Carlos Herrera, La Razón, 13 TV y OK diario, que si no tienes motivo para estar cabreado, ellos lo han encontrado por ti, así que sacas la cacerola y le arreas como si le dieras en la cara a Pedro, a Pablo o al Kichi , todos quieren que se muera la gente, que se cierren las empresas y nos vayamos al paro. -Pero sí tú no tienes empresa y eres pensionista.- Da igual, quieren acabar con España, odian la bandera y el himno, quieren que esto sea Caracas.-Pero si en Caracas no hay playa.- Si la hubiera ya la habrían cerrado .

Resumen: por mí que mantengan cerrada la playa hasta noviembre.