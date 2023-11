Una de las herencias que nos dejó Julio Malo de Molina fue la pérgola de Santa Bárbara ya que formaba parte del jurado que seleccionó tamaño mamotreto, sufragado con fondos europeos. Un mamarracho al nivel del Queco y la Queca. Quizás por este motivo había candidatos a las elecciones municipales que simplemente pedían su desguace y sustitución por otro elemento que preservase al Parque Genovés de los fuertes vientos que, según parece, era la función del artefacto. Como Kichi no sabía qué hacer con ella se la quiso endilgar a la Universidad en tiempos de Eduardo González Mazo hasta que en julio de 2020 salió ardiendo y en tres años ni Adelante Cádiz ni el PP han sabido arreglar el desperfecto ocasionado por el fuego que luce ahora como un recuerdo a los disparates que se hacen con dinero público. Ni el seguro ni el erario han bastado, según parece, para arreglar tamaño desperfecto. Por si fuera poco le han retirado todos los cristales y ahora aunque se cierre la puerta del Parque Genovés la gente puede entrar con total facilidad desde el Paseo Santa Bárbara. Durante la Sail GP se puso una lona que tapase el horroroso boquete provocado por el incendio pero ahora luce en todo su esplendor, como un monumento a la desidia y la falta de criterio. Desde que se inauguró hace 8 años no ha debido dar tiempo a que se abran los chiringuitos y la biblioteca previstas, la UCA no ha mostrado interés ninguno y el Ayuntamiento ha actuado como si la cosa no tuviera que ver con ellos, aunque el invento costó un millón y medio de euros de dinero público. Bien es verdad que en los últimos años se ha producido un destrozo en la fachada norte de la ciudad, entre la pérgola, el nuevo Hotel Atlántico que ahora llaman solo Parador y el Pabellón del Casco Antiguo, que se une a los bloques de Hollywood y al abandono de los edificios de Náutica y Valcárcel, con lo que se consuma el deterioro de esta cornisa del centro histórico. Las grandes calamidades del momento actual son el calentamiento global y la arquitectura de diseño, quienes perpetraron pérgola, hotel y pabellón son capaces de recibir algún premio. Quienes encargaron los mamotretos mejor harían en no volver a intentarlo. Carlos Díaz mandó parar cuando Navarro Baldeweg pretendía poner en Santa Bárbara el Palacio de Congresos, uno de los momentos de mayor lucidez del entonces alcalde . Desde aquel lejano día el lugar acumula un disparate detrás de otro, hasta que Terelu decidió poner los palcos VIP para que los coleguitas pudieran disfrutar de los catamaranes sin las molestias que ocasiona el populacho. Los que no tenemos yate no podemos contemplar el destrozo ocasionado a la imagen de la ciudad , ventajas de ser tiesos.