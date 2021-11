Noticias del Diario

Hay ocasiones en las que la lectura del Diario de Cádiz nos quita muchos años. Ha sido la edición del pasado jueves la que me ha devuelto a los años sesenta con dos noticias, una la huelga del metal, preludio, según se dice, de los paros indefinidos previstos a partir del día 16 de este mes y que dieron ayer un adelanto para que los mayores lo recordaran y los jóvenes conocieran lo que es una ciudad colapsada, porque no hay ninguna vía, carretera, entrada y salida por la que se pueda circular. Ya en agosto ocurrió, con la diferencia que en este caso no la originaron protestas sindicales sino, sencillamente, la cantidad de vehículos que pretendían entrar en la ciudad. También era miércoles. ¿Es que están gafados? Las manifestaciones siguen la pauta de siempre, con ocasionales momentos de tensión y con la novedad ahora de que una señora (Teresa Rodríguez) se personó en la manifestación para dar ánimos a los manifestantes.

La otra noticia del Diario que también me quita años es la reapertura del bar Lucero. Como viví en el edificio de la Unión y el Fénix de Avda. del Puerto conocí a la familia Lucero, que lo regentaba, cuando era vecino en los años sesenta del siglo pasado. El Lucero era el único del entorno que abría a las 6 de la mañana y daba el café del desayuno a los obreros que cogían el barco para Matagorda, así como a los madrugadores que cazaban. También a algunos que aún no se habían acostado. Todos eran de trato amable y recuerdo al padre, jubilado, sentado en la primera mesa del interior. Los nuevos dueños se han instalado al calor del auge gastronómico de la calle Plocia.

Es una buena noticia la celebración de las "Jornadas de la Sal y del Estero". El pescado de estero, que se cría, es un producto gastronómico de primer nivel y se obtiene en los despesques que se llevan a cabo en el mes de Noviembre. Corremos el riesgo de que, con su conocimiento, se lo lleven de aquí y nos quedemos solo con su recuerdo. Un tema más prosaico pero más trascendente, es el de la aprobación de los presupuestos de Andalucía, que necesita el gobierno andaluz para no verse anticipado a anticipar las elecciones. No le bastan los votos de su grupo y del coaligado. El PSOE se lo piensa, aunque puede convenirle votarlos, para mejorar el conocimiento de su candidato. Gracias al Diario y a su colaboradora Pilar Cernuda, sabemos que los propuestos por el PSOE para el Tribunal Constitucional, también padecen la mácula de la que se acusa a los del PP.