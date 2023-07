Mira por donde las elecciones del domingo han vuelto a demostrar que España es un país plural como se sabe desde hace siglos (el mismo franquismo gustaba de usar el término ‘variopinto’). Un país en el que hace falta oír las voces que nos llegan desde los independentistas, desde los nacionalistas, los comunistas, los socialistas, los ¿qué son los del PP?, los fascistas. Al final va a resultar que el llamado despectivamente ‘gobierno Frankestein’ es un perfecto reflejo de esta España que muchos no quieren ver, o al menos de la mitad que puede gobernar si se ponen de acuerdo.

Muchos españoles tratan a ERC, Junts, Bildu o BNG como excrecencias despreciables o tumores que hay que extirpar, y solo contemplan la cirugía como método, en lugar de contemplarlos como realidades nacidas del apoyo popular y, por lo tanto, tratables con ese otro tipo de medicina que es el diálogo democrático. Y pocos de aquellos quieren admitir la realidad: que el tratamiento del gobierno Sánchez a Cataluña es más efectivo, quizá simplemente porque es menos agresivo.

Se habla ahora en muchos ámbitos de ‘situación ingobernable’, con otra evidente falta de memoria reciente, ya que precisamente el panorama es casi idéntico al resultado de las anteriores elecciones generales, las del 19, y de ahí salió un gobierno que ha sacado sin muchos problemas adelante todos sus presupuestos generales. Que eso es mucho más difícil que una mayoría absoluta no hace falta ser un experto politólogo para decirlo, como también que hay que usar más de esa política que se convierte en noble arte ante los retos. Que hay que negociar, y por tanto ceder, mucho más es también evidente, pero ¿qué es la democracia española si no el producto de un acuerdo que parecía imposible entre enemigos que procedían ni más ni menos que de dos bandos de una sangrienta guerra civil?

El tiempo (me temo que largo) dirá lo que va a pasar, pero resulta chocante oír a Feijoo pedir al PSOE que le deje gobernar gratis porque le saca 14 escaños, cuando no le pasó ni una en esta legislatura a los socialistas, que le aventajaban en 31. Por no hablar de que según su terminología, Sánchez es la anti España equiparable a los etarras. Por supuesto, ahora se insistirá en que cualquier pacto con los nacionalistas es ilegítimo, pero mira por donde el apretado resultado electoral insiste en decirnos que siguen ahí, con todo el derecho.