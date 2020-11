Leo en este periódico que el Rey Felipe VI recibirá la primera medalla de honor de Andalucía. La noticia procede de agencias y nos cuenta que el gobierno andaluz ha acordado conceder al Rey Felipe, la 1ª medalla de honor de Andalucía y que así ha sido anunciado por el portavoz del ejecutivo autonómico, Elías Bendodo, que dio cuenta de ella en la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno. Y se justifica en que S.M. el Rey es "el mejor símbolo de la unidad de España", cuando vivimos "uno de los momentos más comprometidos de nuestra historia reciente". Solo he leído, la respuesta al anuncio, del portavoz del PP y que procede del coordinador general de IU en Andalucía, que explica la concesión de la distinción, porque "el gobierno andaluz…busca la polémica fácil para tapar su pésima gestión y los problemas de Andalucía".

No he leído más cometarios al respecto. Quizás porque la noticia de la concesión solo aparecía en páginas interiores y me deja perplejo la crítica, porque cuando se producen tantas manifestaciones de separatismo (que tienen su recompensa en los presupuestos del Estado para conseguir votos) la unidad de España es un bien preciado. También me llama la atención que Susana Díaz, la ex presidenta de Andalucía, diga que el PSOE no ha pactado con Bildu ni con Otegui y que esto no es más que una mentira acuñada por la derecha. ¿Qué le ocurre? ¿es que no lee los periódicos, ni oye T.V.?

Más problemas surgen para Andalucía con la "amortización fiscal", que pretende el gobierno de Sanchez y sus apoyos parlamentarios. Se trata, como dice la información de este periódico que "el gobierno de Pedro Sanchez quiere legislar para revertir las bajadas de impuestos, que el PP lleva décadas ensayando en la Comunidad".

Para el presidente andaluz esto es un ataque a la autonomía andaluza, aunque se calla que esto se hace para lograr los apoyos de partidos como ERC y Bildu que pretenden independizarse de España. Si es cierto que el Estado de las autonomías resulta muy caro sobre todo a los países no sobrados.

Para estos la austeridad en el gasto es esencial, porque 17 gobiernos y 17 parlamentos, con la cohorte de asesores, exigen vigilar hasta el último céntimo. Y esto no parece ser nuestro caso.