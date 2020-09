Maldiciones

La maldición es la expresión de un deseo maligno que se dirige contra personas y que, en virtud del poder mágico del lenguaje, se logra que el deseo se cumpla, o como dice el diccionario de la Lengua, es la imprecación que se dirige contra alguien o contra algo, que manifiesta enojo y aversión y el deseo de que le venga algún daño. Más resumidamente es pedir y desear que le ocurra un mal a alguien. Desde la maldición de los faraones, a consecuencia del descubrimiento de la tumba de Tutankamen ha habido muchas y muy sonadas, como la de Otzi, el hombre de las nieves, la de los Habsburgo, hasta llegar hasta la de los Kennedy o la de la de los poseedores del diamante Hope. Hoy no se puede decir que esté de moda, aunque en el lenguaje cotidiano, ante cualquier contrariedad se recurre al ¡maldito sea! No obstante sigue muy vigente entre los de sangre gitana y por ello, también, en el leguaje coloquial español.

Lo que hasta ahora no había visto, es que se maldiga en un medio de comunicación, como ha ocurrido ayer viernes en este Diario de Cádi", que por su antigüedad ha visto muchas cosas. Así aparece en portada, que Teresa Rodríguez maldice a quienes cuestionan la baja paternal de Kichi y concreta que lo que maldice es "la mala leche" y el "cinismo" de esos cuestionadores. La información que es muy completa sirve a Teresa para concretar la duración de la baja paternal que fija en 12 semanas, aunque, como funcionario de la Junta, tendría derecho a 20 semanas; que con su primera hija, no se cogió un solo día y que Teófila se ausentaba dos días a la semana durante 20 años. Termina la entrevista con una serie de consideraciones que demuestran lo enfadada que está.

Yo tengo cierta preocupación de si me afectará la maldición que promete, porque la semana pasada escribí del alcalde, al que el portavoz de la oposición, Juan José Ortiz, había considerado "personaje típico de Cádiz" y a mí me parecía que pese a sus virtudes, no es un personaje a imitar por la juventud gaditana, dejando a un lado que siempre me ha caído bien por su trato agradable. No me refería expresamente a la inoportunidad de su permiso de paternidad, durante tantas semanas. Inoportunidad, porque asumió un compromiso que debe cumplir, al salir elegido, máxime cuando renovó este compromiso, sabiendo de que iba el tema