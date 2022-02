Hijos predilectos

El compositor Manuel Alejandro ha recibido un homenaje de la Diputación Provincial al serle entregado el título de Hijo Predilecto de la provincia de Cádiz. Me parece muy oportuna y acertada esa iniciativa de la presidenta de la Diputación, la jerezana Irene García, de ensanchar a los límites provinciales no quedándose en los municipales, cuando en otras ocasiones el lugar de nacimiento se ha usado como factor de exclusión, que es aún mayor en esta provincia donde no se suele acudir a ella como referente del lugar de nacimiento. Esto no ocurre así en otros lugares de España. Por ejemplo, Sevilla es la referencia que se usa para denominar como sevillanos a todos los nacidos en los límites geográficos que diseñó Javier de Burgos para esa provincia y supongo que ocurrirá igual en las grandes provincias de Madrid, Barcelona. Solo la excepción para el País Vasco, porque los nacidos allí son muy suyos y rurales, por lo que nunca falta la referencia al terruño.

A Manuel Alejandro, el compositor, yo lo tenía por gaditano porque creía que compartímos maestra en nuestras primeras letras. Esta era doña Guadalupe Fajardo y espero que algunos de mis lectores la recuerden. Vivía en la plaza de Arguelles muy cerca de la plaza de España y en la encuesta de urgencia que yo he hecho con gaditanos, sí que la recordaba José María Pemán hijo, al que le dio clases con su hermana Mercedes. Si estoy equivocado le ruego perdone mi suposición.

Alejandro es uno de los grandes compositores españoles que se ha dedicado a la música de cuerpo entero, porque ha sido compositor, arreglista, director de orquesta, productor e incluso cantante. Fue autor de las canciones de más éxito del cantante Raphael y entre otras, la muy oída "Yo soy aquel". Yo, que últimamente presumo de viejo, resulta que el compositor, nacido el 20 de febrero de 1933, es dos años, seis meses y ocho días más viejo que yo y se conserva con un aspecto envidiable. No solo se le distingue como Hijo Predilecto de la provincia, sino que recibirá además el título de "Hijo Predilecto de Andalucía". Se trata de una distinción muy bien concedida por la presidenta de la Diputación Provincial, que siempre se ha preocupado de limar absurdas diferencias entre Cádiz y Jerez. Ella, como yo, nos sentimos orgullosos de estas dos ciudades y también admiramos a otras de la provincia, o, por mejor decir, a todas. El sentimiento provincial nace en el local y acaba siendo nacional.