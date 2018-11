Recuerdan, no sé, hace un par de años? ¿Cuándo todos parpadeábamos atónitos frente a cosas como el Brexit o Trump? Pues ya está. Vemos a vuestro Boris, vemos a vuestro Donald y ponemos a nuestro Santiago Abascal. A caballo. Entre las olas rompientes. A-fi-cio-na-dos. El ascenso de los nuevos populismos (o del nuevo fascismo) es tan alarmante que en The Guardian se han rendido (o han pasado al ataque)y han creado una sección específica. No hay que despreciar -nos decían algunos analistas- el discurso de los que votan a Trump. Que viene a ser, calcado, el discurso de los que prestan atención a Vox: reaccionarios, machistas, "católicos", "patriotas", defensores de los valores "auténticos" (no van a ser falsos). Gente que se siente acorralada, machacada por el discurso de lo políticamente correcto y que reacciona desde la sublimación. Gente que no piensa, sí: y no otra cosa solemos hacer cuando votamos.