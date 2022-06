Error de destino

Después de más de 450 artículos, mandados los viernes, para que se publiquen, los sábados, en Diario de Cádiz, seria de suponer que no puedo (aunque mejor sería decir "no debo") equivocarme respecto al destinatario. Pues bien esto me ha ocurrido con el artículo que he remitido en esta ocasión y titulado "Preparando las municipales", que tenía como natural destinatario el Diario de Cádiz, ya que en el comentaba las candidaturas a la alcaldía de Cádiz, que si interesa a alguien será a los gaditanos, empadronados aquí, que son los únicos que pueden votarlas. Los artículos repasando las distintas candidaturas, salvo el caso de obsesión política, sólo interesan a los que figuren empadronados en Cádiz. Sin embargo, piadosamente, creo que nadie ha protestado por la equivocación.

No me consuela el artículo de García Maíquez "Un artículo malísimo" porque además de no serlo, viniendo de su pluma, paradójicamente figura mi artículo destacado como el "más leído" en el apartado correspondiente, cuando no es el artículo que querrían leer los lectores de las ocho provincias andaluzas, porque queda dicho se trata de un repaso de los políticos que aspiran a seguir o a ser elegidos como alcaldes en los ayuntamientos de una ciudad que como no es la suya, no pueden votarles. Mi despiste reconozco que me dejó preocupado y la preocupación me entró mucho tiempo después de mandarlo. Para lo que no encuentro explicación es que consciente del error cometido no me hubiera apresurado a rectificarlo, mandando otro artículo, que aunque fuera de plazo supusiera el reconocimiento de mi error

Comprendo que este error reconocido debe acabar aquí y no hay razón para prolongarlo. También comprendo que es de Justicia que no se publique este de ahora, ya que esto supone una prolongación del error cometido, puesto que, caso de publicarse, en una edición que es exclusiva para la provincia de Cádiz, se quedarían sin explicaciones los destinarios de la edición para toda Andalucía, nada interesados en conocer que gaditanos podrían encabezar la candidatura a la alcaldía de sus respectivas poblaciones. Pienso que lo mejor sería dejar las cosas como están, porque el artículo que se publicó el jueves pasado cumplió su misión de ilustrar a los gaditanos cuáles de sus paisanos habían manifestado su intención de presentarse a la Alcaldía de la ciudad.

Presento mis disculpas a todos y prometo que antes de mandar, el artículo me aseguraré del día en que vivo.