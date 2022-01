Encuestas para Andalucía

Ya han comenzado las encuestas y no solo para las elecciones autonómicas en Castilla y León, que están muy próximas, sino también para Andalucía, que no están aún convocadas. La encuesta de El Mundo la hace Sigma-dos y en esta se otorgan al PP de 48 a 49 diputados, por lo que, de ser así, le faltarían seis diputados para la mayoría absoluta. Si esto se cumple no se mejorarán los 50 diputados que consiguió Javier Arenas. De todas formas, se pronostica para el PP un buen resultado porque en las anteriores elecciones sacó 26 diputados. Al PSOE le pronostica la encuesta 32 o 33 escaños, que fue los que obtuvo Susana Díaz en la ocasión anterior. Demuestra que el suelo electoral del PSOE es sólido en Andalucía. A Vox, como tercera fuerza, le otorgan 13 a 15 escaños, mejorando sus resultados anteriores de los 12 que obtuvo en 2012. Por provincias, en Cádiz, con el 32,7 % de los votos le corresponderían 5 o 6 diputados, menos porcentaje en Sevilla (30,5%) y más, en Córdoba (38,7%), Huelva (39,5%) y Jaén (39,8%). El PP ganaría en todas las provincias andaluzas incluso en Sevilla. Unidas Podemos tendría según la encuesta 7 u 8 diputados y 2, Adelante Andalucía.

El periódico ABC publica otra encuesta para las inminentes elecciones autonómicas en Castilla León, para las que falta menos de un mes. En esta encuesta de GAD, se asigna al PP algo más del 40% de los votos, al PSOE 27,8 %, Vox 13,1 % y C´s de 0 a 1 %. En Andalucía no hay fecha para las elecciones. El presidente de la Junta, dice que los comicios serán en el momento en que se produzca un bloqueo, ya que hay que gestionar los fondos europeos que pueden dar mucho brillo al gobierno que lo gestione.

Y aquí en Cádiz, la actualidad está en las manifestaciones del alcalde Kichi y su coaligado Martin Vila. Este ha preparado una regulación muy estricta para las terrazas de los establecimientos de hostelería en la calle de la Palma, en la Viña y el alcalde no está conforme con esta regulación de la ordenanza, sumándose así a los autónomos que opinan que, con ella, se ponen en peligro unos 100 empleos. Por ello, la formación de Vila denuncia que Kichi ha cedido a las presiones de los negocios de la calle la Viña, ya que se trata del barrio en que vive. Dice el alcalde, como argumento "que la gente tiene que comer". Yo desde hace muchos años no faltó los Lunes Santo a la calle de la Palma, para ver la cofradía y aunque la calle está colmada de terrazas, no hay ninguna dificultad para el paso de la cofradía, porque los establecimientos quitan, para la ocasión, las pocas mesas que pueden molestar su tránsito.