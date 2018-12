En esta campaña electoral, la novedad consiste en que a Vox algunas encuestas le pronostican representación en el Parlamento Andaluz. Los partidos que no son de izquierdas, como el PP o C´s guardan un prudente silencio sobre esta aparición, pero los de más o menos izquierda, como el PSOE y la unión de Podemos con los comunistas de IU, que se presentan bajo las siglas de Adelante Andalucía, critican a la formación con el argumento de que, siendo de extrema derecha, no son democráticos. Ya es sabido que algunos dirigentes de partidos de izquierdas se atribuyen la facultad de conceder las patentes de democracia, quizás porque en sus orígenes no tenían nada de democráticos. Critican con denuedo los partidos de izquierdas esta aparición, pero estando dentro de los límites de la Constitución, tienen perfecto derecho a presentarse y tendrían que reflexionar que, de esta aparición, tienen la culpa algunos izquierdistas de salón y payasos sin gracia, atacando sin necesidad ni ingenio, símbolos y creencias, que para muchos españoles son parte de sus sentimientos y creencias. La extrema derecha no surge solo por razones económicas; hace falta que algunos sentimientos de la población se pongan en solfa. Está presente en casi toda Europa y es normal que, aunque con retraso, llegue a España y pretenda actuar en política.

En estas mismas páginas, el gaditano Alberto Grimaldi hace un buen estudio sobre a quién perjudica la irrupción de Vox en estas elecciones. Todo el mundo interpreta que el mayor perjudicado sería el PP, pero como escribe Alberto, no se ha tenido en cuenta que el PSOE en las elecciones de 2015 se benefició en 5 de las 8 provincias andaluzas, al conseguir los últimos escaños de esas provincias, por razón de los restos, que se atribuyen al partido más votado. Su conclusión es que esta aparición puede quitar escaños a casi todos, porque lo que es inalterable es la cifra de los diputados a elegir y recuerda que en las últimas elecciones generales el PP fue el partido más votado en Andalucía, lo que indica, aunque se trate de elecciones distintas, que los andaluces no tienen prohibido votar al PP. Si el PSOE necesita los votos de Adelante Andalucía para gobernar, no será una buena noticia, porque esta formación exigirá al PSOE que radicalice su actuación.

Las encuestas dicen que la mayoría de los españoles son de izquierdas, pero en las votaciones no hay tanta fidelidad, como ocurre en el fútbol con el equipo favorito y la probada ineficacia de la izquierda, cuando gobierna (en Andalucía las estadísticas la sitúan a la cola de todo) hace que a la hora de la elecciones eso sea un factor de nivelación.