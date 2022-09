Cualquierismo

He encontrado la fórmula para acabar con el paro en la provincia. Voy a hacer una plataforma como Beiro y Belgrano del llamado "síndrome del taxista": esto lo arreglo yo en un pis pas. Todos colocados de políticos. Los menores de 30 años que se apunten a las Juventudes Socialistas, a Nuevas Generaciones, a las Juventudes Comunistas, si los granhermanistas de Beiro tienen juventudes, también lo pueden intentar los belgranistas y crear propia su organización juvenil. Que nadie estudie, que no vayan a la universidad, que no se esfuercen, que no preparen oposiciones, que no se sacrifiquen. Basta con hacerse de una organización juvenil , mostrarse solícito y pelota con los jefes. Hay que tener vista para saber elegir bien al jefe, no vayan a equivocarse y apuesten por caballo perdedor. Mira los seguidores de Casado o de Irene. Una vez ahí, a hacer fotocopias, a hacer de bulto en los actos, acompañar al Preclaro Líder donde quiera que vaya, darle palmaditas en la espalda diciéndole lo listo que es, lo bien que habla y cómo acierta siempre. Ramoní Chico lleva un buen camino y seguro que sale de concejal en las próximas municipales. Si los suyos gobiernan solos o con Beiro ya tendrá dedicación exclusiva, sin horario, con móvil, coche oficial y secretaria. El gremio "trabajo de cualquier cosa" podría encontrar acomodo en la política. Puede llevarles también a un enchufe en alguna empresa pública, en alguna concesionaria de servicios públicos, nunca se sabe. Para ser político en realidad no hace falta nada, no te piden formación, conocimiento ni capacidad sino lealtad perruna con quien hace las listas o escoge a los cargos. Antonio Sanz es un vivo ejemplo, sin formación y sin haber cotizado jamás fuera de la política. Elige a los suyos entre gente sin empleo para que no se le rebelen. Entre los delegados de la Junta, sin ir más lejos, está la gerente provincial del PP, que fue concejala en La Línea y en Tarifa, ubicua que es ella. Está el que le llevaba la maleta al propio Sanz, Jorge Vázquez. Está el que fuera jefe de gabinete de Ana Mestre. Se gratifica la carrera del más servil, del camarada, del compañero, del colega, del pelota. Estudiar y sacrificarse es de pringados. Lo importante es la genuflexión. Al fin y al cabo los propios políticos fomentan lo de "para eso vale cualquiera". Recuerdo cuando nombraron ministro a Corcuera, que se formó un escándalo en España porque era electricista de Altos Hornos. Ahora el modelo es Sanz, Susana, Adriana, Ana Mestre, Irene. La política puede ser el nicho de empleo que necesita esta provincia para acabar con la lacra del paro. Decían "Los que ponen la primera piedra": no trabajes tanto por Cádiz, que no hace falta.