Todos los informes sobre el estado de la educación en España coinciden en que hay un grave problema de comprensión lectora. Es un asunto ya viejo, cuando se decidió que había que educar en competencias y no en conocimiento o cuando se le retiró a los maestros toda autoridad. Desde la LOGSE vamos de mal en peor. Por si fuera poco se ha cruzado el alarde del analfabetismo que criticaba el Loco de la Colina con la profusión de las redes sociales. Gente que no sabe escribir y, lo que es peor, no sabe leer, oculta bajo el anonimato o con la valentía que proporciona la distancia, se ponen a largar insultos a diestro y siniestro. La masa siempre dio alas a los cobardes, yo lo viví con los de Delphi, uno de los cuales es candidato en las elecciones municipales de mañana. Ese tipo de comportamiento ahora se ha trasladado a las redes sociales, sobre todo en Facebook y Twitter, donde campan a sus anchas los puretas aburridos. La gente vive fanatizada sin leer ni dos renglones. En Facebook a lo más que llegan es al primer párrafo, en Tik Tok a 30 seundos. Decía Miguel Ángel Aguilar que cuando hay una inundación lo primero que se echa en falta es el agua potable. Ahora tenemos sobreabundancia de impactos, como se mide ahora , falta sólo la buena información. Entre periódicos digitales, radios, televisiones y redes sociales, la gente piensa que está informada pero como nadie presta atención, nadie lee, al final todos se reafirman en sus previos puntos de vista. Te colocan una etiqueta y todos tranquilos. ¿Sieso? Pues sieso. Si uno dice que alguien con gargajillos, calzonas, camiseta del Cádiz, gafas de sol en la cabeza y bolsito queda cutre para pasear por la calle Ancha, es que está en contra del Cádiz y de los cadistas. Si se dice que Juan Carlos Aragón fue un gran autor pero con una vida privada cuestionable que las feministas ocultan o callan, cae una tormenta de insultos amparados en el anonimato, incluso de alguna que ha escrito un libro y va de candidata de IU. En ese aspecto diré que los cofrades son mucho más tolerantes que los cadistas y los carnavaleros, puede que lean mejor lo que se escribe. Las redes sociales se han convertido en la cloaca donde bajan las aguas negras de la sociedad. Para bajar a una cloaca hace falta una máscara y un equipo NBQ para mantenerte aislado de la porquería. A ver si se hace en España de una vez una buena Ley de Educación que devuelva autoridad a los profesores y que restituya el placer de leer, de escribir sin faltas de ortografía, de aprender Historia y Geografía. Igual entonces da un verdadero salto y recuperamos un nivel de comprensión lectora que permita el debate en la plaza pública sin amenazas ni insultos. No pasará, desengáñense.