En septiembre de 1995 el Gobierno de Felipe González había anunciado el cierre de la factoría de astilleros en Cádiz. El Comité de Empresa convocó una concentración en San Antonio que terminó, como era de prever, con el asalto e incendio de la sede del PSOE. Cualquiera sabría cómo iba a acabar aquello, de hecho el presidente del comité, Jesús Gargallo, llevaba huevos para lanzarlos a la sede socialista, lo que no ha impedido que le pongan premio y glorieta . Uno de los que asaltó el edificio es hoy dirigente consumerista, lo que es la vida. Allí estaban los mandamases del PP encabezados, ya entonces, por Antonio Sanz. Los que sabíamos que aquello iba a terminar en violencia decidimos no ir. En febrero de 2003 , al terminar la manifestación contra la guerra de Irak donde nos había metido Aznar, al llegar a San Juan de Dios unos cuantos decidieron seguir la protesta frente a la sede del PP, entre ellos uno que hoy preside una importante institución de la provincia, por más que yo mismo le dije que no se iba contra la sede de partidos democráticos. Años después un grupito de ciudadanos se manifestaron ante la sede del PP de la calle Cánovas del Castillo para protestar contra José Blas Fernández a cuenta del bono social eléctrico; tiempo después la justicia le daría la razón a Pepe Blas pero ni uno solo de los manifestantes ha pedido perdón por aquello. En resumen, que los partidos políticos son en una democracia el vehículo de participación política. Los ciudadanos tienen derecho a realizar protestas, faltaría más. Los partidos tienen las instituciones para hacer oposición y al final los tribunales deciden si consideran que hay alguna anomalía. Ese debería ser el camino contra la amnistía, como ha señalado con acierto el alcalde de Cádiz, de los pocos dirigentes del PP con sentido común . A mí este proyecto me parece un despropósito moral, intuyo que también es anticonstitucional pero no tengo conocimientos para decirlo con contundencia. La amnistía rompe el principio de que todos los ciudadanos somos iguales ante la ley, aparte de que no saciará a los independentistas porque lo que quieren es separarse del conjunto de España aunque sean minoría, sin contar que en la campaña electoral nos dijeron que no se concedería. Dicho lo anterior, la violencia desatada por un grupo de fanáticos descerebrados frente a las sedes del PSOE me parece vomitivo, son lo peor de España, la fachaborroka contra la policía, cortando calles y saltando vallas, gritos de viva Franco e insultos a las fuerzas del orden, vivir para ver. Ellos sí que se merecen que el diputado por nuestra provincia Grande Marlaska les mande una tanqueta y no a los del Río San Pedro.