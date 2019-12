Carnaval y supremacismo

LOS gaditanos sufrimos de cierto supremacismo que nos lleva a pensar que como aquí no se está en ningún lado, que nuestro barrio es lo mejor que hay , que somos los más simpáticos o los más graciosos. Y como en tos laos, hay de tó. Pero creo que de modo objetivo sí que podemos sacar pecho de tener una fiesta tan especial como el carnaval. Por muchos detalles y por sus diferentes prismas. Cuando la Junta ha reconocido el interés cultural del carnaval mi primera reacción ha sido pensar: "¿Pero no lo era ya (BIC)?" Puro supremacismo, lo reconozco. Porque yo, como muchos paisanos, sabemos lo que tenemos en esta ciudad, otra cosa es que haya gente que haya tardado en valorarlo en San Telmo. Como la Unesco el día que lo haga Patrimonio Inmaterial de la Humanidad. Lo sabrá el mundo, pero la valoración del gaditano seguirá siendo la misma. Esto es un bastinazo, ¿tú todavía no te habías enterado?