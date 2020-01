Cádiz, ciudad amable

Leo en Diario de Cádiz que nuestra ciudad queda fuera de la nueva convocatoria de la Junta, que subvenciona "ciudades amables". Cuando se lee la información se comprende que, en lugar de indignarse con este menosprecio a una ciudad que, si por algo destaca, es por la amabilidad de sus gentes (y esto es un valor reconocido en España y parte del extranjero) existe una limitación en la convocatoria, como es que no pueden participar los ayuntamientos beneficiarios en la convocatoria anterior. Y como resulta que Cádiz fue premiada el año pasado con 1.200.000 euros para la peatonalización de la Plaza de España, otros proyectos para Cádiz tendrán que esperar. La medida de no repetir ayudas a las ciudades que ya la obtuvieron en el último año, parece sensata y ahora lo que toca es entregar a la Junta el proyecto de ejecución de la obra premiada, que no está realizado aún.

Este concepto de ciudades amables puede tener dos ópticas distintas: las circunstancias físicas de la ciudad (cuestas, frio, exceso de tráfico, etc.) y el carácter de sus gentes. Esto último, unido a ser una ciudad que invita al paseo, es lo decisivo a mi juicio. En esto Cádiz, con algunas otras ciudades españolas, se lleva la palma y pienso que las tertulias es el primer y más significativo índice de la amabilidad. No creo que Cádiz tenga la exclusiva de las tertulias. Las hay en muchos lugares, pero difícilmente con la abundancia y generosidad con que aquí existen. Tertulias en Cádiz ha habido siempre. Las había cuando las Cortes y de ellas da cuenta Ramón Solís. Yo he conocido la del Parisién, que luego se trasladaría al Hotel Francia-Paris; la de Las Delicias, de Diego Mena, la del "Callejón" del inolvidable Juan Quiñones y se mantienen la del Casino Gaditano con otros protagonistas y con el lema de "ahora vengo"; Bar Liba y Veedor, la de la Viña, sea en la del Manteca, a la que se suma "Casa Tino" en los Lunes Santos, en espera de la salida de la cofradía; ahora, en Plocia, en la Cepa y en el Chicuco hay tertulias más recientes. Y resulta que en la calle Cristóbal Colón, como una prolongación del Bar Terraza de Pelayo, hay otra donde nos acogieron sus tertulianos (que no menciono por sus nombres, en respeto a su intimidad y para no ser chivato) con una amabilidad que nos conmovió a los que habiendo sido invitados a un almuerzo, por problemas del anfitrión, el almuerzo fue suspendido. Pero esos tertulianos nos recibieron con una generosidad que no nos dejó ninguna duda de que Cádiz es una ciudad amable.